Dnes o 09:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tieto filmové novinky si môžete pozrieť v slovenských kinách

Fanúšikov animovaných rozprávok pre celú rodinu poteší titul Neuveriteľný príbeh O obrovskej hruške nominovaný na Krištáľového medveďa na Berlinale 2018.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 1. júna (TASR) - Posledný májový deň priniesol do slovenskej kinodistribúcie rodinný film, psychothriller, animovanú dobrodružnú rozprávku, bláznivú komédiu aj prvý slovenský komiks.

Zvlášť malých divákov či majiteľov štvornohých priateľov poteší záverečná časť trilógie o priateľstve medzi Sebastiánom a Bellou. Od ich posledného príbehu prešli už dva roky. Z Belly sa stala medzičasom mama troch rozkošných šteniatok a zo Sebastiána je už veľký chlapec. Pierre a Angelina budú mať čoskoro svadbu a snívajú o novom živote, niekde inde, mimo hôr. To však Sebastián rázne odmieta. Do hôr však nečakane prichádza Joseph, bývalý priateľ Belly, ktorý je skalopevne rozhodnutý získať Bellu späť. Sebastián si uvedomuje, aké nebezpečenstvo Belle a šteniatkam hrozí a rozhodne sa urobiť všetko pre to, aby ich ochránil. V snímke francúzskeho režiséra a herca Clovisa Cornillaca okrem neho hrajú Anne Benoit, Félix Bosseut, Tchéky Karyo, André Penvern, Thierry Neuvic a ďalší.

Delírium je názov amerického psychothrilleru od producentov hororov Očista a Uteč. Produkcie filmu režiséra Dennisa Iliadisa sa ujal aj oscarový herec Leonardo DiCaprio. Hlavný hrdina (Topher Grace) sa vracia zo psychiatrickej liečebne na rodinné sídlo, ktoré zdedil po rodičoch. Keďže jeho prepustenie z ústavu je podmienečné, počas 30 dní sa musí pravidelne hlásiť probačnému dohľadu a nesmie opustiť dom. Inak mu hrozí ďalší pobyt na psychiatrii. Späť sa však vrátiť nechce. Na rozlúčku dostal od svojho psychiatra lieky, ktoré musí pravidelne užívať. A ešte jednu radu - Ver rozumu, nie svojim očiam, ktorú zrejme využije v opustenom dome plnom nečakaných prekvapení i paranormálnych javov.

Fanúšikov animovaných rozprávok pre celú rodinu poteší titul Neuveriteľný príbeh O obrovskej hruške nominovaný na Krištáľového medveďa na Berlinale 2018. V Slnečnom mestečku plynie pokojný život až do chvíle, keď mača Mica a sloník Sebastian nenájdu v prístave správu vo fľaši. Je od strateného starostu, ktorý v nej píše, že sa nachádza na tajomnom ostrove a urobil veľký objav. Mica a Sebastian musia podniknúť veľkú výpravu, aby ho zachránili a priviedli domov, a počas cesty nájdu niečo, čo prinesie ich mestečku veľkú radosť - obrovskú hrušku.

Parralel je názov komiksovej drámy pre dospelých. Prvý slovenský komiks inšpirovaný skutočnými udalosťami, venovaný najmä horolezcom a všetkým, ktorí sa chceli "dotknúť neba", vytvoril režisér, animátor a scenárista Matyas Brych. Mladý český tvorca žijúci na Slovensku vytvoril sám animovaný príbeh, ktorý môže zaujať divákov obľubujúcich mysteriozitu, hory a fantasy. Film vznikal dva roky v česko-slovenskej spolupráci. Hlavnej mužskej postave prepožičal hlas Tomáš Maštalír, ženskej Zuzana Porubjaková, draka hlasovo stvárnil Dano Heriban.

Ponuku filmových noviniek dopĺňa francúzsky titul V núdzi poznáš priateľa. Bláznivá komédia od tvorcov snímok Alibi na mieru a Prázdniny All Exclusive prináša príbeh dvoch kamarátov, ktorí sa kvôli "papierom" vezmú a obrátia naruby život všetkým okolo. A samozrejme, hlavne sami sebe. Svadba len tak naoko vyzerá ako elegantné riešenie na jedno popoludnie. Lenže všetko zamotá prísny úradník odhodlaný za každú cenu dokázať, že ide o podvod. Chlapci preto naozaj musia začať žiť spolu ako pár. Do toho však príde veľmi tradične založená mamička, jeden z kamošov má snúbenicu, druhý sa zamiluje a nebezpečný gauner z predmestia im začne dvoriť, pretože on je naozaj gay.