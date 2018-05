TASR

Herec Jeff Goldblum nahrá svoj prvý jazzový album

Zástupcovia Decca Records si hercov hudobný talent všimli v istej relácii televízie BBC.

Herec Jeff Goldblum. — Foto: TASR/AP

Los Angeles 31. mája (TASR) - Hviezda strieborného plátna, americký herec Jeff Goldblum (65) pripravuje prvý jazzový album. Umelec podpísal kontrakt so spoločnosťou Decca Records, potvrdili jej zdroje.

Rodák z amerického štátu Pensylvánia, ktorého kumšt mohli posúdiť aj slovenskí diváci vďaka kreáciám v sérii filmov o Jurskom parku, snímkach ako napríklad Mucha, Deň nezávislosti alebo Zámena, či Grandhotel Budapešť, vyjadril radosť nad tým, že môže spolupracovať s ľuďmi takejto renomovanej gramofónovej spoločnosti.

Ako vyplýva z informácií magazínu Variety, zástupcovia Decca Records si hercov hudobný talent všimli v istej relácii televízie BBC, keď sprevádzal na klavíri špičkového jazzového vokalistu súčasnosti Gregoryho Portera pri interpretácii známeho megahitu Mona Lisa z repertoáru Nat King Colea.

Jeff Goldblum hráva na klavír od detstva a pravidelne vystupuje s vlastným telesom - The Mildred Snitzer Orchestra, a to v Los Angeles a v New Yorku. V podniku Rockwell Table and Stage v kalifornskom Meste anjelov moderuje aj pravidelný jazzový program, keď mu to dovolia iné záväzky.

Termín zverejnenia hercovho jazzového debutu na nosičoch hudobných záznamov zatiaľ nie je známy.