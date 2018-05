TASR

Včera o 21:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní ROLAND GARROS: Williamsová a Muguruzová postupujú do 3. kola dvojhry

Ďalej idú aj najvyššie nasadená Rumunka Simona Halepová, turnajová osmička Češka Karolína Plíšková a bývalá svetová jednotka Ruska Maria Šarapovová.

Americká tenistka Serena Williamsová odvracia úder Austrálčanky Ashleigh Bartyovej v zápase 2. kola ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 31. mája 2018. — Foto: TASR/AP

Paríž 31. júna (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Šampiónka z roku 2016 v druhom kole ako nasadená trojka zdolala domácu Francúzsku Fionu Ferrovú 6:4, 6:3. Ďalej idú aj najvyššie nasadená Rumunka Simona Halepová, turnajová osmička Češka Karolína Plíšková a bývalá svetová jednotka Ruska Maria Šarapovová. Plíšková so Šarapovovou sa v sobotu stretnú v dueli o postup do osemfinále.

V druhom kole uspela aj Serena Williamsová. Dvadsaťtrinásobná singlová šampiónka z podujatí veľkej štvorky zvíťazila nad sedemnástou nasadenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie 3:6, 6:3 a 6:4.