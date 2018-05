TASR

Dnes o 20:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní V júni pribudnú z Bratislavy tri nové pravidelné letecké linky

Od 13. júna pribudne nová sezónna pravidelná linka do Katánie na Sicílii a od 28. júna bude spustená nová pravidelná linka do Dalamanu v Turecku.

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika — Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 31. mája (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika pribudnú v júni tohto roku tri nové pravidelné letecké linky. "V piatok 1. júna poletia cestujúci z Bratislavy prvýkrát novou pravidelnou linkou do Eindhovenu v Holandsku. Od 13. júna pribudne nová sezónna pravidelná linka do Katánie na Sicílii a od 28. júna bude spustená nová pravidelná linka do Dalamanu v Turecku," vymenoval predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Linky do Eindhovenu a Dalamanu bude prevádzkovať Ryanair a do Katánie spoločnosť Smartwings. Od júna sa začína na letisku hlavná letecká dovolenková sezóna. Už vlani pritom letisko zaznamenalo historicky rekordnú letnú sezónu. V tomto roku však počet nahlásených charterových letov na letisku ešte stúpol o 37 % na vyše 2500 letov.

V júni otvorí z Bratislavy 12 sezónnych pravidelných liniek aj letecká spoločnosť Smartwings, a to na ostrovy Rodos, Kréta, Zakynthos, Cyprus, Malta, Korfu, Malorka, do talianskych letovísk Olbia, Katania, Lamezia Terme a pribudnú aj linky do Burgasu či Malagy. Smartwings prevádzkuje sezónne pravidelné linky každoročne v letnom období od júna do októbra.

"Najviac nepravidelných dovolenkových charterových letov je naplánovaných z Bratislavy do Antalye v Turecku a späť, a to 903. Nasledujú Hurghada v Egypte, Monastir v Tunisku, Burgas v Bulharsku, egyptské letovisko Marsa Alam, grécky Solún, Podgorica v Čiernej Hore či Heraklion na Kréte," vymenoval Pojedinec.