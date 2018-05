TASR

Dnes o 19:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenský cyklista Varhaňovský skončil druhý v 5. etape Okolo Kamerunu

Martin Haring je v celkovom poradí druhý pred Martinom Mahďarom.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bafang 31. mája (TASR) - Slovenský cyklista Jakub Varhaňovský z tímu Dukla Banská Bystrica obsadil druhé miesto v 5. etape pretekov Okolo Kamerunu z Mbangy do Bafangu (122 km). Do cieľa prišiel so stratou jednej minúty a dvadsiatich sekúnd na víťazného Bonaventurea Uwizeyimanu z Rwandy, ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. Tretí skončil domáci Michel Tientcheu so stratou jednej sekundy na Slováka. Martin Haring je v celkovom poradí druhý pred Martinom Mahďarom.