Jakub sa majolike naučil od otca. Modranskej keramike vdýchol nový život a rozbehol úspešnú firmu

Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút

Jakub Liška je hrdý na slovenské tradície a dáva to svetu najavo. Modranskej keramike vdýchol nový život a s láskou ju šíri medzi ľudí.

— Foto: Jakub Liška

MODRA 2. júna - Už odmalička inklinoval k umeleckej činnosti. Začínal s kreslením a ako dospelý muž vyštudoval dizajnérsku školu vo Veľkej Británii. Jakub Liška založil firmu, ktorá ľuďom pripomína naše tradície a to, na čo máme byť právom hrdí. Mladý a ambiciózny muž sa nikdy nevzdal a tvrdo si išiel za svojim snom. Práve jeho otec Marián mu bol veľkým vzorom. Jakub však chcel spoznávať svet a chcel skúsiť niečo väčšie. Podarilo sa a dnes je si svojou prácou stopercentne istý. Z jeho dielne vychádzajú nádherné a nenapodobiteľné diela. Poctivá práca sa už na prvý pohľad nedá zaprieť.

Jakub vďaka svojej práci denne dokazuje, že naše tradície sú nádherné a treba si ich vážiť a strážiť. Zakladateľ firmy „modranska“ pre Dobré noviny prezradil napríklad aj to, ako sa k svojej krásnej práci dostal a čo je to majolika.

Jakub so svojim otcom Mariánom Foto: Jakub Liška

Jakub, prezraďte nám, kto založil rodinnú firmu „modranska"? Váš otec Marián Vám veľmi pomohol. Vedeli by ste nám rozpovedať jeho začiatky a životný príbeh?

Firmu som si založil ja, ako aj celý koncept, no bez otca - keramika, ktorý má dielňu doma, by sa mi to určite nepodarilo. Otec sa vyučil ako hrnčiar v modranskej keramickej škole v sedemdesiatych rokoch, no odkedy sa dostal k hline, učarovala mu figurálna plastika. Chvíľu po škole pracoval v Slovenskej ľudovej majolike, no rýchlo presedlal do súkromných dielní p. Franka či p. Ďurejeho, kde si na seba zarábal. Neskôr si založil vlastnú živnosť a dielňu, kde vyrábal úžitkovú keramiku na hrnčiarskom kruhu, rôzne plakety, keramické výrobky a hlavne sochy a figúrky, čo bolo jeho najväčším potešením. Posledné roky sa venuje takmer výlučne figurálnej plastike a mentorsky pomáha aj našej dielni.

Foto: Archív modranska

Kedy ste sa zapojili do tejto úžasnej tvorby? Študovali ste v minulosti smer, ktorý sa týka výroby keramiky alebo ste využili zdedené vlohy a išlo to tak povediac samo?

Ako dieťa som si rád kreslil a maľoval, preto ma rodičia už v 5. rokoch prihlásili na výtvarný odbor ZUŠ, ktorý som po 8 rokoch úspešne ukončil. Po ukončení základnej školy som sa rozhodol prihlásiť na Školu úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, kde som vyštudoval keramickú tvorbu. Aj vplyvom domáceho prostredia - keramickej dielne - ma to veľmi bavilo, no hľadal som vlastné cesty. Viac, ako ľudové umenie, ma lákala voľná tvorba. Preto som sa po maturite hlásil na VŠVU v Bratislave, kde som bol prijatý na katedru sochárstva. Hľadanie pokračovalo a nakoniec som skončil architektonickú tvorbu na VŠVU a Dizajnérske myslenie na University of Plymouth v Británii.

Foto: Jakub Liška

Bol pre Vás vzorom otec? Netúžili ste tak, ako mnohí mladí ľudia, po úspešnej kariére v obrovskom svete podnikania?

Otec bol určite vzorom, čo sa týka odvahy ísť vlastnou cestou, mať slobodné umelecké povolanie, vlastnú dielňu a tvoriť. Ja som však mal ambície spoznávať svet, študovať v zahraničí (to mojim rodičom dopriate nebolo) a skúsiť niečo väčšie. Takže áno, lákal ma svet a aj svet podnikania. Mal som túžbu založiť si firmu a robiť vo "väčšom".

To, že z Vašej dielne vychádzajú krásne keramické výrobky, nie je tajomstvo. Čo všetko však záujemcovia môžu u Vás nájsť? Natrafíte aj na klientov, ktorí si objednajú niečo špeciálne?

Veľmi veľa našej produkcie sa vyrába na zákazku so špecifickými požiadavkami. Robíme priamo pre firmy alebo pre sprostredkovateľské reklamné agentúry, či pre ľudí na svadby, oslavy, či do domácností. Špeciálne série s menami, logami aj špecifickými ornamentami. Všetko, čo v rámci našej technológie ručne robenej keramiky na hrnčiarskom kruhu zvládneme.

Foto: Archív modranska

Používate technológiu zvanú majolika. Vedeli by ste čitateľom Dobrých novín vysvetliť, o akú technológiu ide a čo všetko sa s ňou spája?

Majolika je jedna z nespočetného množstva techník výroby keramiky. V našom regióne má stáročnú tradíciu a my sme radi, že môžeme pokračovať v jej výrobe. Ide o nízko pálenú hrnčiarinu (do 1000 stupňov Celzia) namáčanú do bielej krycej glazúry, do ktorej sa vmaľuje ornament „za surova“ keramickou (majolikovou) farbou. Po druhom výpale preberie farebná maľba na seba lesklosť bielej glazúry a dostane jedinečnú živosť. Týmto je majolika jedinečná a krásna.

Hrnčiarstvo a používanie majoliky mnohí môžu považovať za niečo zabudnuté. Vy ste však dôkazom toho, že tradície a poctivé remeslo majú svoje miesto aj v dnešnej „modernej" dobe. Myslíte si, že je to preto, lebo svoju prácu vnímate aj ako poslanie?

Neviem či je to preto. Doba sa mení a vývoj je nezastaviteľný. Napriek tomu majú tradície, remeslá a ručná práca veľkú hodnotu a ľudia ich majú radi. Myslím si, že majú aj budúcnosť, aj keď asi nie v masovej produkcii. Spojenie s dizajnom a schopnosťou kriticky rozoznať krásu v nich a dokázať ju vypichnúť je kľúčom k úspechu.

Foto: Jakub Liška

Šírite obrovský kus histórie aj do uponáhľaného sveta, nemátal Vás niekedy pocit, že to nemá význam a že chcete s tým raz a navždy skončiť?

V tom, čo robíme, som si istý. Ľuďom sa to páči a myslím, že to robíme dobre. Pocity frustrácie, samozrejme, pri podnikaní sú, no u nás sú, našťastie, spojené s rozvojom, nákladmi, nezdarmi a nie z toho, že by sme museli riešiť, že to asi nerobíme dobre, že treba zmeniť koncept či vymýšľať nejaké „marketingové ťaháky“.

Ako vyzerá výroba napríklad takého džbánu alebo šálky a podšálky?

Hrnčiar ich vytočí na kruhu, na druhý deň nalepí ucho, či obtočí nožičku zospodu a nechá niekoľko dní vyschnúť. Následne umyje a náloži do pece na prvý výpal. Maliar si prežahnutý tovar vyberie po výpale z pece a naglazuje namočením do kade s glazúrou. Potom výrobok zaretušuje - opraví stekance, utrie dno a môže maľovať. Následne sa tovar naloží do pece na finálny výpal.

Foto: Jakub Liška

Zúčastňujete sa rôznych mestských podujatí, kde si zvedavci môžu pozrieť, ako sa pracuje na hrnčiarskom kruhu a zároveň aj vyskúšať remeslo, ktoré sa už len tak niekde nevidí?

Takýchto mestských či firemných trhov či podujatí sa zúčastňuje najmä otec, keďže točí na kruhu a modeluje a je aj trpezlivý učiteľ detí.

Aké sú Vaše plány a sny do budúcna? Máte nejakú predstavu o smerovaní rodinnej firmy a tradícií?

Chcel by som zvýšiť produkciu a pridať nové produkty. Takisto by som rád dodal našej keramike krajší obal a prezentáciu na webe.