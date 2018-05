TASR

ME vo vodnom slalome: Troja inšpiruje mlaď SR i skúsených bardov

Na ME by malo štartovať dovedna 207 lodí z 27 krajín. V slovenskej výprave sa zišla v tíme nastupujúca generácia skĺbená so staršou, opradenou fantastickou úspešnosťou na OH, MS i ME.

Na snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. — Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 31. mája (TASR) - Desať príležitostí na medailu bude mať slovenská reprezentácia slalomárov na divokej vode na 19. majstrovstvách Európy v pražskej Troji, ktoré sa začnú v piatok. Aj keď v nej chýbajú veľké osobnosti, tehotná Jana Dukátová, bratia Hochschornerovci i Matej Beňuš, ktorí sa do tímu nezmestili, očakáva sa, že do pozoruhodnej historickej bilancie pribudnú ďalšie medaily.

Na ME by malo štartovať dovedna 207 lodí z 27 krajín. V slovenskej výprave sa zišla v tíme nastupujúca generácia skĺbená so staršou, opradenou fantastickou úspešnosťou na OH, MS i ME. Singlistky s vekovým priemerom 19 rokov majú budúcnosť len pred sebou, v mužskom kajaku bude prežívať premiéru mladý Jakub Stanovský. Medzi deblistami si zapádlujú Gewissler so Skákalom, ktorí vytlačili z reprezentácie trojnásobných olympijských víťazov Hochschornerovcov. V singloch sa opäť predstaví výrazná postava nastupujúcej generácie Marko Mirgorodský, ktorý sa postaral o absenciu strieborného na OH v Riu Beňuša. V ženskom kajaku sa objavili ďalšie mladé tváre Eliška Mintálová a Michaela Haššová.

Na druhej strane vyčnievajú "bardi" svetového slalomu, už 46-ročná dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská, v debloch tridsiatnici, olympijskí šampióni z Ria Ladislava Peter Škantárovci i skúsení Tomáš Kučera, Ján Bátik. Vekovú výnimku v elite predstavuje v mužskom kajaku Jakub Grigar, v 21 rokoch s veľkými skúsenosťami, v olympijskom Riu na 5. mieste. V mužských singloch sa nahromadilo najviac ambícií, Alexander Slafkovský bude siahať na tretie individuálne víťazstvo za sebou, päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán v 24. sezóne v reprezentácii by si opäť rád rozšíril individuálnu medailovú zbierku a zaokrúhlil ju na desať.

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák uvíta s veľkou náručou každú jednu medailu: "Ak by ich bolo viac, radosť by sa stupňovala. Byť prvý, alebo medailový nikdy nebolo jednoduché, je to ťažké, treba rešpektovať aj maličkosti, prispôsobiť sa napríklad charakteru kanála. Nie každému Troja vyhovuje, no v tom spočíva aj umenie, rešpektovať špecifiká a využiť ich vo svoj prospech. Tento šampionát bude aj o labutej piesni deblistov, je naozaj veľká škoda, že ich virtuozitu už nebudeme môcť v budúcnosti obdivovať."

Vlani v slovinskom Tacene slovenská výprava vztýčila hlavy na ME najmä vďaka singlistom. Odvrátila hrozbu nemedailového šampionátu, a to by bol v histórii ME nesporný unikát. Zlato Alexandra Slafkovského po brilantnej jazde a bronz veľkej osobnosti Michala Martikána odohnalo mraky, a tak ako sa v Tacene menilo počasie, aj nad slovenským slalomom odrazu zasvietilo slnko. Deväťdesiat medailí Slovákov v histórii ME (45-22-23) je pozoruhodné číslo, no čoraz ťažšie sa zveľaďuje. Do akej miery sa to podarí v pražskej Troji je otázne, optimisti opäť myslia na žatvu, pesimisti by sa radovali aspoň z jednej medaily. Dôležité bude, ako zaberú opory, vlani si Slafkovský v individuálnych pretekoch rozšíril zbierku už na osem kovov (3-3-2) a Martikán na deväť (4-4-1), keď prvýkrát skončil na bronzovej priečke.