Eurovia posilnila v Košiciach kapacity na stavbe električkových tratí

Na archívnej snímke práce na modernizácii elekričkových tratí na ulici Komenského v Košiciach 16. júna 2017. — Foto: TASR/František Iván

Košice 31. mája (TASR) - Na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach zhotoviteľ, spoločnosť Eurovia SK, posilnil kapacity. Na stredajšom (30.5.) kontrolnom dni tiež informoval zástupcov mesta o postupe prác.

Ako povedal riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint, podarilo sa im ukončiť práce na všetkých inžinierskych sieťach a môžu sa venovať už len samotnej stavbe.

"Dúfame, že sa nám neobjaví niečo neočakávané, lebo takpovediac každú chvíľu sme natrafili na nejaké staré veci, ktoré neboli nikde zakreslené. Zhustili sme intenzitu kontrolných dní na stavbe, stavebný dozor preveruje každý deň, čo sa robí a ako, zvýšili sme aj tempo prác, jednotlivé úseky máme rozpracované tak, ako to od nás požaduje investor stavby," dodal Bálint.

Donedávna robilo na modernizovaných úsekoch stavby priemerne okolo 180 až 190 ľudí denne, teraz sa ich počet zvýšil na asi 240. Pracujú od šiestej ráno do zhruba šiestej hodiny večer. "Pre nás je podstatné najmä to, že sme už vonku zo zeme. Kým totiž pracujeme vo výkopoch na kanalizácii, káblovodoch a podobne, nikto nič nevidí a mnohí si myslia, že sa na stavbe nič nedeje. Avšak po ukončení zemných prác, ako je tomu aj v tomto prípade, môžu ľudia vidieť, ako už dávame na trať antivibračné rohože, nahadzujú sa podvaly, koľajnice," zdôraznil Bálint. Na predchádzajúcich, ale aj na stredajšom kontrolnom dni, stavbári opäť avizovali, že v polovici júna by už mali priviezť do Košíc podbíjačku koľajníc.

Podľa Bálinta nebudú čakať dovtedy, kým budú podbité všetky koľajnice. Hneď ako bude niektorý úsek podbitý, začnú tam pracovať na nástupištiach, zastávkach, respektíve prístreškoch pre cestujúcu verejnosť.

Podľa Miroslava Sambora z košického magistrátu s týmito prácami totiž môžu začať až po nastavení koľajníc do správnej výšky a smeru, čo je možné robiť až po podbití koľajníc.

"Tie chce mať Eurovia kompletne položené v celom úseku od okružnej križovatky Moldavská až po križovatku Žižkova – Kuzmányho – Štúrova skôr, ako privezú do mesta podbíjačku. Momentálne sú koľajnice položené v úseku od Steel arény po Dunajskú ulicu," dodal Sambor.