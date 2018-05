Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ruský novinár vstal z mŕtvych. Emotívne video ukazuje nefalšovanú radosť jeho kolegov

Smútok a slzy vystriedala poriadna eufória a bujará oslava. A dalo by sa povedať, že to bolo naozaj celosvetové divadlo. Lenže tento raz s reálnym "hereckým" obsadením a happy endom, ktorý dokáže vymyslieť len život.

Babčenkovi kolegovia z Ukrajiny sa tešia z jeho "zmŕtvychvstania". — Foto: reprofoto YouTube

KYJEV 31. mája (Dobré noviny/TASR) - Keď sa tú správu dozvedeli, nastalo v redakcii hrobové ticho. Ich kolegu zastrelili. Neprešlo však ani 24 hodín, keď sa novinári tešili ako malé deti. Žije! On žije!, kričali svorne. Autentické video ukazuje dojímavý moment z redakcie, keď zistili, že Arkadij Babčenko (41) vstal z mŕtvych.

Smrť ruského vojnového novinára zinscenovali v utorok ukrajinské tajné služby. Už v stredu však predstúpil pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na nej oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili skutočne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora Babčenkovej vraždy zadržali.

Na snímke ruský novinár Arkadij Babčenko reaguje počas tlačovej konferencie na pôde Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Kyjeve 30. mája 2018. Foto: TASR/AP

Kyjev a ukrajinská národná polícia v utorok informovali o zabití 41-ročného Babčenka, známeho vojnového novinára a kritika Kremľa. Novinára podľa nich napadli v jeho dome v Kyjeve a niekoľkokrát naňho vystrelili. Babčenka údajne našla jeho manželka a zavolala záchranku, strelným zraneniam podľahol pri prevoze do nemocnice.

"Predstavenie" bolo také presvedčivé, že tomu uverila dokonca aj jeho manželka, rodina, známi, ale aj kolegovia v práci. Keď sa však dozvedeli, že išlo o plánovanú akciu, mnohí z nich sa neubránili slzám a od radosti sa začali navzájom objímať. Iní však boli v takom šoku, že zostali nehybne sedieť na svojom mieste.

„Pripravovali sme sa na pohreb. Mnohí z nás nespali celú noc. Kúpili sme si aj letenky na prvé lietadlo do Kyjeva," uviedol investigatívny ruský novinár Pavel Kanygin.

„Iba som pozeral na televíziu a neveril som tomu zázračnému zjaveniu, keď sa ukázal na obrazovke. Bol som v šoku. Stál som a musel som si sadnúť. Nemal som slov," povedal ďalší jeho ukrajinský kolega Igor Solovey.

Vo večerných hodinách šli napokon novinári oslavovať do centra Kyjeva. Spontánna akcia bola naozaj bujará, plná smiechu, vína a radosti z jeho "zmŕtvychvstania".

Ospravedlnil sa rodine

Babčenko, ktorý pred kamerami "ožil", sa na tlačovej konferencii poďakoval všetkým, ktorí smútili za jeho odchodom. Svoje ospravedlnenie venoval najmä rodine a nič netušiacej manželke.

"Chcel by som sa ospravedlniť za to, čím ste všetci museli prejsť," uviedol očividne dojatý novinár Babčenko. "Prepáčte, ale inak sa to spraviť nedalo. Osobitne sa chcem ospravedlniť svojej manželke za peklo, ktorým prešla."

Babčenko sa ďalej poďakoval ukrajinskej bezpečnostnej službe SBU za záchranu svojho života. Najdôležitejšie je podľa neho to, že sa podarilo zmariť ďalšie veľké teroristické činy. Nespresnil však, o aké plány malo ísť.

SBU tvrdí, že získala informáciu o pripravovanom sprisahaní a podarilo sa mu zabrániť.

Hrycak ešte skôr, než predstavil živého Babčenka, povedal, že vyšetrovatelia identifikovali ukrajinského občana, ktorého najala ruská bezpečnostná služba a ktorému za organizáciu a vykonanie vraždy zaplatila 40.000 dolárov. Tento nemenovaný Ukrajinec zase najal známeho, ktorý bojoval v separatistickej vojne na východnej Ukrajine ako strelec.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko uviedol, že jeho krajina Babčenkovi poskytne ochranu. Rusko však vo svojom vyhlásení zareagovalo, že celý tento akt je iba propagandistickým činom jeho ukrajinského suseda.