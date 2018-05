TASR

Dnes o 13:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Envirorezort víta návrh EK zakázať niektoré plastové výrobky

Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripomína, že znižovanie množstva odpadu je jeho prioritou.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 31. mája (TASR) - Návrh Európskej komisie zameraný na desať druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v oceánoch, envirorezort víta. Pre TASR to povedal Michal Lukáč z odboru komunikácie rezortu. Na konkrétne kroky alebo návrhy opatrení je však podľa jeho slov priskoro. "Je to téma na dlhšiu odbornú diskusiu," konštatuje.

Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že znižovanie množstva odpadu je jeho prioritou. "Envirorezort nastavuje komplexnú odpadovú politiku. Len pre ilustráciu na Slovensku bolo za rok 2016 (kedy už platila nová odpadová politika) uvedených na trh okolo 120.000 ton plastových obalov, pričom vytriediť a zhodnotiť sa podarilo 69.000 ton," približuje Lukáč.

Rezort tiež podľa neho prispel k príchodu skupiny Green Group, ktorá chce na Slovensku otvoriť závod na spracovanie plastových fliaš a mixovaných plastov. "Za pozornosť stojí, že z odpadu vyrobí výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Teda z plastovej fľaše napríklad vyrába komponenty pre automobilky," hovorí Lukáč.

Podľa návrhu Európskej komisie (EK) by mal byť zakázaný predaj plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Tento tovar bude musieť byť vyrábaný výlučne z materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Členské štáty EÚ by tiež podľa návrhu boli povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 percent z jednorazových plastových fliaš z nápojov.