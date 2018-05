TASR

Dnes o 13:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní O post primátora Nitry sa bude uchádzať nezávislý kandidát Š. Štefek

Ako uviedol, v súčasnosti vzniká volebný program s názvom Žiť pre Nitru, na ktorom pracujú odborníci z viacerých oborov.

Na snímke Štefan Štefek, nezávislý kandidát na primátora mesta Nitra počas tlačovej konferencie o oznámení svojej kandidatúry 31. mája 2018 v Nitre — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 31. mája (TASR) – Nezávislý mestský poslanec a niekdajší nitriansky viceprimátor Štefan Štefek vo štvrtok ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Nitry. Kandidovať bude ako nezávislý.

Ako uviedol, v súčasnosti vzniká volebný program s názvom Žiť pre Nitru, na ktorom pracujú odborníci z viacerých oborov. "Jeho cieľom je zveľadiť mesto tak, aby opäť slúžilo Nitranom a nedávalo im pocit, že vo svojom meste nie sú vítaní. Musíme sa starať o životné prostredie, ktoré máme len jedno. Nitra štyri roky nemá hlavného architekta. Len tak je možné, že dochádza k nekontrolovateľnému bujneniu mesta, vznikajú problémy v dynamickej aj statickej doprave. Sme pripravení dbať na rozvoj športu, kultúry i cestovného ruchu, aby si Nitra svoje poklady nenechávala len pre seba, ale ukázala ich aj Slovensku a svetu. Chceme zlepšiť bývanie obyvateľov a zlepšiť bezpečnosť v Nitre," vyhlásil Štefek.

Podľa jeho slov volebný program ešte nie je celkom hotový, dotvárať ho chce na základe diskusií s občanmi Nitry na sociálnych sieťach i priamo v uliciach mesta. Spolu so Štefekom bude kandidovať aj skupina nezávislých kandidátov na poslancov. "Program som tvoril spolu s kandidátmi na poslancov terajších a verím, že aj budúcich a samozrejme aj s odborníkmi z rôznych oblastí života. Nie som solitér, primátor môže presadzovať svoj volebným program len vtedy, keď má v mestskom zastupiteľstve väčšinu. Ideme do volieb so skupinou odborníkov a charakterných ľudí, o ktorých sa viem oprieť. Kandidátka ešte nie je uzavretá, ale určite chcem vytvoriť partiu 31 kandidátov," povedal Štefek.

Volebnú kampaň si plánuje financovať prostredníctvom transparentného účtu z vlastných peňazí a z darov od rodinných príslušníkov a priateľov. "V rámci kampane budeme využívať rôzne marketingové nástroje, či už je to komunikácia pomocou sociálnych sietí, ale nevyhneme sa zrejme aj bilbordom a iným reklamným nosičom. Sústrediť sa však chceme predovšetkým na osobné stretávanie s ľuďmi," dodal Štefek.

Štefan Štefek je zatiaľ druhým kandidátom, ktorý oficiálne oznámil úmysel kandidovať na post primátora Nitry. Ďalším oficiálnym kandidátom je súčasný nitriansky viceprimátor Ján Vančo. Jeho kandidatúru na post primátora oficiálne oznámila Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na svojom celoslovenskom zasadnutí 26. mája v Mýte pod Ďumbierom.