TASR

Dnes o 13:24 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Príbeh česko-slovenského draka nakrúcali aj na Budatínskom hrade

V príbehu v štýle Rómea a Júlie drak uvalí kliatbu na dve spriatelené kráľovstvá nad a pod dračou skalou.

Na snímke zľava herečka Zuzana Mauréry a herec Ján Koleník počas nakrúcania rozprávky Keď draka bolí hlava v interiéroch Budatínskeho hradu. V Žiline 30. mája 2018 — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 31. mája (TASR) – Historické priestory Budatínskeho hradu v Žiline sa stali v stredu na jeden deň miestom nakrúcania česko-slovenskej rozprávky Keď draka bolí hlava, ktorej premiéra je naplánovaná na 24. októbra pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Možnosť nakrúcať v autentických priestoroch Budatínskeho hradu ocenil aj režisér rozprávky Dušan Rapoš. "Málokedy púšťajú filmárov robiť do prostredia, kde každá vec má nezaplatiteľnú hodnotu. Veľmi si vážim, že nás pustili točiť do reálov, ktoré sa nikdy v ateliéri nedajú postaviť takto autenticky," podotkol.

Hlavným predstaviteľom a rozprávačom príbehu je dvojhlavý dráčik Čmoudík. "Má dve hlavy. Jedna hovorí po česky, druhá po slovensky. Ale majú jedno telo a jedno srdce hlavne. Aj keď sa hašteria a sú veci, ktoré si vyčítajú, stále musia mať ten istý smer. A čo sa týka morálky, pocitu, emócií, tým, že majú jedno srdce, zjednocuje ich. Je to troška metafora pre Čechov a Slovákov, že aj keď už máme každý svoju hlavu, povedané obrazne, stále máme spoločné srdce," zdôraznil Rapoš.

Rozprávka je podľa producenta Petra Šišku ako prvá rozprávaná paralelne česko-slovensky. "Hlavy dvojhlavého draka Čmoudíka sa medzi sebou veľmi často hádajú, pretože každá má inú povahu. Aby to nebolo také jednoduché, česká hlava je vegetarián a slovenská všežravec. Z toho vznikajú hádky, ale vo finále zistia, že sa musia dohovoriť, pretože majú jedno srdce. A, s prepáčením, aj jeden zadok," povedal Šiška.

"V príbehu v štýle Rómea a Júlie drak uvalí kliatbu na dve spriatelené kráľovstvá nad a pod dračou skalou. Pochopiteľne, ako to už v rozprávkach býva, zamilujú sa do seba princ s princeznou, ale ich láske neprajú pre dračiu kliatbu," doplnil Šiška.

Kráľa si v rozprávke prvýkrát zahrá slovenský herec Ján Koleník. "Vždy som chcel hrať v rozprávke. Lebo je to čistý žáner a morálne posolstvo je podávané najzrozumiteľnejšie, aby ho pochopili aj deti. Princa som preskočil a možno som rád, lebo princ je príliš romantizujúca postava. Ale kráľ, ktorý je autorita, ktorý je charakterizovaný aj u nás ako udatný bojovník, je o niečo šťavnatejší," povedal Koleník.

Slovenskú kráľovnú hrá Zuzana Mauréry. "Keď sa mám priznať, ešte som nehrala s Jankom Koleníkom. Tak som si povedala, že to bude fajn. Baví ma, že je to česko-slovenská rozprávka a participujeme na tom všetci. Sú v nej krásne animácie s drakmi a verím, že keď bude vtipne a pekne urobená, očarí každé dieťa. Neverím, že všetci musíme mať strčené nosy v mobiloch. Keď rozprávka deti zaujme, tak ich od mobilov, dúfam, aj trošku odpútame. Lebo snívať treba," dodala Mauréry.

V rozprávke sa podľa producenta objavia okrem hercov aj 3D animácie drakov. "Výtvor československej bábkarskej školy, na ktorej tradíciu nadväzujeme. Skvelý bábkar Miro Duša a vynikajúci výtvarník Martin Schwarz vytvorili neskutočnú postavu draka. Ovláda ju bábkoherec Ľubo Piktor a sekundujú mu štyria pilotní inžinieri, ktorí pomocou joystickov ovládajú mimiku draka. Pokiaľ máte radi rozprávky s dobrým koncom, pohodové, klasické rozprávky s krásnou princeznou a veľmi sympatickým princom, príďte sa pozrieť do kina," uviedol Šiška.

Doplnil, že rozprávka má skvelé herecké obsadenie, ktoré divákov zaujme. "Či už to je slovenský kráľ Janko Koleník, slovenská kráľovná Zuzka Mauréry alebo na českej strane Mirek Šimůnek a Kateřina Brožová. Alebo skutočne luxusná 'panimáma' Kamila Magálová, ktorá sekunduje Karlovi Gottovi v postave kováča. Perličkou je, že je to prvá rozprávka, v ktorej si Karel Gott zahrá so svojim dcérami Charlottou a Nellou. Charlotte má hlavnú detskú rolu dievčatka, ktoré prichádza k babičke a dedovi na prázdniny a z úst draka Čmoudíka počuje rozprávku," poodhalil rozprávkový príbeh Šiška.