Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto sú najlepšie pivá roka 2018. Je medzi nimi vaše obľúbené?

Poznáme zoznam tých najlepších slovenských pív pre rok 2018. Tieto "orosené" sa oplatí vyskúšať, a to najmä v lete.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 1. júna (Dobré noviny) - Na Slovensku sa uskutočnil už dvanásty ročník prestížnej súťaže s názvom Slovenská pivná korunka. Poznáme tak top víťazov v oblasti pivovarníctva.

Bronzové, strieborné a zlaté korunky putovali do rúk zástupcov 11 veľkých, malých a remeselných pivovarov. Do súťaže sa prihlásilo 27 pivovarov, ktoré do súťaže prihlásili 127 domácich vzoriek tohto zlatistého oroseného moku. Súťažilo sa v deviatich kategóriách. Kategória s tmavými a polotmavými filtrovanými pivami sa neotvorila z dôvodu malého počtu vzoriek.

I. Svetlá filtrovaná desiatka (8 prihlásených)

1. Corgoň 10% Heineken Slovensko

2. Zlatý Bažant 10% Heineken Slovensko

3. Steiger 10% svetlý Pivovar STEIGER

Foto: Wikimedia CC

II. Svetlá filtrovaná dvanástka (10 prihlásených)

1. Steiger 12% svetlý Pivovar STEIGER

2. Šariš 12% ležiak svetlý Plzenský Prazdroj Slovensko

3. Stein 12% ležiak svetlý Pivovar STEIGER

IV. Alkoholický radler (8 prihlásených)

1. Smädný Mních Radler Grep Plzenský Prazdroj Slovensko

2. Zlatý Bažant Radler Citrón Baza a Mäta Heineken Slovensko

3. Zlatý Bažant Radler Citrón Heineken Slovensko

V. Nealkoholické pivo (7 prihlásených)

1. Birell Polotmavý Plzenský Prazdroj Slovensko

2. Birell Svetlý Plzenský Prazdroj Slovensko

3. Zlatý Bažant 0,0% Heineken Slovensko

Foto: Facebook/Zlatý bažant

VI. Nealkoholický radler (13 prihlásených)

1. Birell Polotmavý Citrón Plzenský Prazdroj Slovensko

2. Birell Pomelo & Grep Plzenský Prazdroj Slovensko

3. Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza a Mäta Heineken Slovensko

VII. Svetlá nefiltrovaná desiatka (14 prihlásených)

1. Staroturanský Regál BLONĎÁK 10° Pivovar Turák & Vnuk

2. Jozef II. 10° Pivovar Wywar

3. Výr 10° Panský pivovar

VIII. Svetlá nefiltrovaná dvanástka (23 prihlásených)

1. BAŤAK 12% svetlý ležiak Pivovar Baťak

2. Lehár 12% Pivovar Franz

3. BAŤAK 12% viedenský ležiak Pivovar Baťak

IX. Tmavé nefiltrované pivo (19 prihlásených)

1. Tmavák 13° Minipivovar Tatras

2. LUXOR 13% Pivovar Šemrák

3. BAŤAK tmavý špeciál 13° Pivovar Bať