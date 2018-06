Inzercia

Dnes o 22:25 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Na toto by ste mali dbať pri výbere webhostingu

Výber správneho webhostingu sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá záležitosť. Je to predsa len „úložný priestor”, na ktorom bude váš web, no nie? Radšej si túto investíciu dobre premyslite, aby ste neskôr neľutovali.

Častokrát sa stretávame s klientmi, ktorí na začiatku spravili presne túto chybu. Vybrali si prvý webhosting, ktorý im prišiel pod ruku. Ich podnikanie sa rozvíjalo, rástlo, komplikovalo a zrazu zistili, že hosting pre webstránku, ktorý si vybrali, už nepostačuje ich nárokom. Ako vybrať správny webhosting tak, aby ste ho o pár mesiacov nemuseli meniť?

Čo chcete vašou stránkou dosiahnuť?

Prvý krok pri výbere webhostingu je na vás. Odpovedzte si na otázku, čo chcete so svojou webstránkou dosiahnuť. Môžete vytvoriť napríklad:

jednostránkový web pre jediný produkt,

blog venujúci sa špecifickej problematike,

mediálny portál, na ktorom denne publikujete množstvo článkov,

malý e-shop do 50 produktov, ktoré sa často nemenia,

veľký e-shop s množstvom produktov, ktoré neustále pribúdajú.

To sú len niektoré príklady toho, na aké webstránky si môžete vybrať správny webhosting. Čím sa líšia? Najjednoduchší z nich je jednoznačne jednostránkový web pre jediný produkt (tzv. microsite), ktorý bude dlhodobo slúžiť ako propagačný kanál. Predpokladajme, že sa nebude často meniť, preto nebude rásť ani jeho veľkosť.

Na blog, ktorý sa venuje špecifickej problematicke, budú pribúdať články pravidelne, no v menšom množstve, najmä ak ide o váš osobný projekt.

Malý e-shop do 50 produktov, ktorý nebude rýchlo rásť, tiež nepredstavuje veľkú záťaž na kapacitu webhostingu, hoci zo spomenutej trojice je určite najväčší. Ak doň nebudete pridávať ďalšie produkty, jeho veľkosť nebude predstavovať problém.

V zozname vyššie nájdete 2 príklady, ktoré sú zvýraznené. Mediálny portál a veľký e-shop predstavujú rizikové skupiny webov, pretože rastú veľmi rýchlo. Vybrať si pre takýto typ webstránok malý, dokonca obmedzený webhosting, môže byť predzvesťou veľkých problémov do budúcna.

Zamyslite sa preto, ako vaša stránka porastie. Od tohto kroku sa môžete odraziť ďalej.

Rýchlosť webhostingu môže znamenať rozdiel v tržbách

Pozrite sa na problematiku rýchlosti webhostingu a webu samotného očami zákazníka. Prídete na e-shop, ktorý ste objavili vďaka ich novej akcii šírenej na sociálnych sieťach. Preklikli ste sa a teraz... čakáte. Čakáte. Stále čakáte. Práve ste stránku radšej vypli, lebo vám pripadá podozrivá, prípadne vás nahnevalo, že nie je technicky vyladená kvôli dlhému loadingu.

Foto: adn

Rýchlosť webhostingu je pre predajcov a internetových podnikateľov veľmi dôležitá, pretože stránka, ktorá sa dlho načítava, môže odradiť potenciálnych zákazníkov od toho, aby na nej surfovali, hľadali a nakoniec aj niečo kúpili. Najmä v prípade, ak prebiehajú platby online. Vložili by ste údaje svojej kreditnej karty na web, ktorý má problémy s načítaním?

Veľmi dôležité je v tomto prípade aj to, na akom systéme bude váš web postavený. WordPress eCommerce, Drupal, Joomla, WooCommerce? Možno vám tieto platformy zatiaľ nič nehovoria, no práve pri zakladaní e-shopu sa s nimi stretnete. Môžete si k nim vybrať webhosting šitý na mieru, ktorý zabezpečí aj ich rýchlosť. Napríklad webhosting pre WordPress je častou voľbou, keďže ide o najrozšírenejší systém s obľúbeným CMS jednoduchým na používanie.

Nepodceňujte ani zabezpečenie

Tak ako každý úložný priestor, ktorý obsahuje citlivé dáta, aj webhosting by mal byť dostatočne zabezpečený. Ak vám pri bezpečnosti webhostingu ako prvé napadnú hackerské útoky, napríklad DDoS, ktoré dokážu narobiť problémy aj obrovským korporáciám, sčasti máte pravdu. Dobrý webhosting vám poskytuje čiastočnú ochranu aj pred podobnými nebezpečenstvami.

Internet a samotné počítačové softvéry a hardvéry sú však nevyspytateľné a vaše dáta môže ohroziť úplne iná situácia. Správny webhosting, respektíve jeho poskytovateľ, vám preto musí dodať službu, ktorú vie v prípade potreby obnoviť zo zálohy. Zálohu si môžete vytvoriť aj sami, napríklad pomocou šikovných pluginov vo WordPresse. V tomto prípade si dávajte pozor na to, aby ste tzv. backup file zbytočne „neskladovali” priamo na webhostingu, pretože vám kapacitnú záťaž môže zdvojnásobiť - aktuálna webstránka a jej obraz v podobe zálohy. Backup file si môžete stiahnuť priamo do počítača a uložiť na iné bezpečné miesto.

Foto: adn

S webhostingom a samotnou doménou sa viaže aj SSL certifikát, ktorý hovorí o zabezpečení webstránky. Toto zabezpečenie funguje, napríklad, pri komunikácii zákazníkov so stránkou, keď do nej vkladajú svoje údaje. Ide o špeciálne šifrovanie, ktoré zohľadňuje dokonca Google vo svojom vyhľadávaní. Stretli ste sa s ním aj vy - pravdepodobne si však lepšie pamätáte situácie, kedy stránka SSL certifikát nemala. Váš prehliadač vám mohol zobraziť výstražné upozornenie o tom, že sa snažíte prejsť na nezabezpečenú doménu. Myslíte si, že takáto stránka má vysoký traffic? Práve preto je lepšie investovať do tohto typu zabezpečenia. Prípadne do kvalitného webhostingu, ktorý poskytuje zákazníkom SSL certifikát s niektorými službami zadarmo.

Podpora na nezaplatenie

Nech už pri výbere webhostingu myslíte na všetko, vždy sa môže objaviť zádrhel. Vtedy oceníte rýchlu a zrozumiteľnú podporu, ktorá vás usmerní alebo váš problém priamo vyrieši s technickým oddelením. Dobrá zákaznícka podpora vás nenechá čakať niekoľko dní, kým závadu vyrieši - vie totiž, že vizitkou spoločnosti je aj starostlivosť o klientov a výpadok alebo technický problém ovplyvní aj vaše podnikanie.