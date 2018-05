TASR

Dnes o 08:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vezmite deti do sveta rozprávok

A to priamo tých najznámejších z dielne filmového štúdia Walt Disney. Doprajte svojim deťom zážitok v podobe jedného z najznámejších zábavných parkov a navštívte Disneyland v Paríži.

Stačí, ak v čase od 24. mája do 6. júna 2018 nakúpite akýkoľvek tovar za ľubovoľnú sumu v ktorejkoľvek z predajní Kaufland a zapojíte sa do súťaže na www.kaufland.sk/mdd. Tu sa zaregistrujete, zadáte požadované údaje z pokladničného bločku a môžete to byť práve vy, kto sa vyberie do fantazijného sveta rozprávok. Až na 5 rodín čaká nezabudnuteľný 3-dňový výlet pre 2 dospelých a 2 deti so sprievodcom.

A na čo by ste sa mali pripraviť?

Po tom, čo prejdete hlavnou ulicou Main Street, sa pred vami zjaví čarovný zámok, následne nastúpite na parník, nemôžete minúť strašidelný zámok, či horskú dráhu Big Thunder Mountain. Zastaviť sa môžete pri atrakciách ako Piráti z Karibiku, Pinocchiova cesta, či Let Petra Pana. Záleží len na vás, ktorej z rozprávkových postavičiek dávate prednosť. Pre naozaj silné povahy a žalúdky je napríklad Space Mountain: Mission 2, kde vás vystrelia z dela na mesiac a potom sa závratnou rýchlosťou pohybujete po špirálovitých dráhach. Celkovo francúzsky Disneyland, ktorý je jediný v Európe, pozostáva z viacerých rozprávkových svetov - Frontierland, Fantasyland, Adventureland, Discoveryland... V miestnom kine premietajú klasické animované filmy a ak budete ešte večer vládať, nenechajte si ujsť prehliadku všetkých disneyovských postavičiek.

Rozprávkoví maskoti aj u nás

Na to, aby sa vaše deti stretli s rozprávkovými postavičkami, však nemusíte cestovať až do Francúzska. Oslávte Deň detí pri rodinnom nákupe v Kauflande. V nedeľu 3. júna 2018 nájdete od 8,00 hod. ráno v predajniach Kaufland po celom Slovensku rôznych maskotov, ktorí na vás čakajú spolu s malými prekvapeniami pre šikovných chlapcov aj veselé dievčatká k ich sviatku. Do rozprávkového sveta môžete vziať svoje ratolesti aj vďaka rozprávkovému sortimentu cukroviniek, stolných hier či kozmetiky. Je len na ich výbere, či dajú prednosť Elze, Barbie, Máši a medveďovi, McQueenovi, pestrofarebným trollom, či nepredvídateľným žltým mimoňom.