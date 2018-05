TASR

NHL: Washington vyrovnal sériu, hrdinami Eller a Holtby

Veľkou oporou hostí bol brankár Braden Holtby, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Las Vegas 31. mája (TASR) -Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v noci na štvrtok v druhom dueli finále play off NHL na ľade Vegas Golden Knights 3:2 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:1. Hrdinom zápasu bol dánsky útočník Lars Eller, ktorý strelil prvý gól hostí a na ďalšie dva spoluhráčom prihral. Veľkou oporou Capitals bol aj brankár Braden Holtby, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

V T-Mobile Aréne sa hral opäť strhujúci hokej s veľkým množstvom šancí. Do zápasu lepšie vstúpili domáci, ktorí sa ujali vedenia v 8. minúte zásluhou Jamesa Neala. Hostia postupne prebrali réžiu a do polovice duelu gólmi Ellera, kapitána Alexandra Ovečkina a obrancu Brooksa Orpika dokonale otočili skóre. Domáci dokázali v závere druhej tretiny už iba znížiť stav zásluhou Sheu Theodora.

Holtby podržal svoje mužstvo najmä v závere, keď Knights vystupňovali tlak. Minútu a 59 sekúnd pred koncom hokejkou pred bránkovou čiarou zázračným zákrokom vychytal Alexa Tucha, ktorý mal pred sebou prázdnu bránku. "Nejako sa mi to podarilo vyraziť. Po prehre v prvom zápase sme sa dokázali skoncentrovať, obetovať sa jeden za druhého a to je znak, ktorým sa vyznačujú dobré tímy. V tom je naša sila," nechal sa počuť Holtby. Vyznamenal sa najmä v tretej tretine, keď sa hostia nechali vylučovať a hrali často v početnej nevýhode. "To bol podľa mňa kľúčový moment stretnutia. Máme skupinu hrdých hráčov na oslabenia. Oni tým žijú a zomierajú. Odviedli úžasnú prácu," povedal brankár Washingtonu pre NBCSN.

"Hrali sme šikovne a zároveň tvrdo. A Holtby predviedol neuveriteľné zákroky," pochválil brankára Ovečkin. Orpikov gól bol jeho prvý od 20. februára 2016, predtým vyšiel strelecky naprázdno v 220 stretnutiach za sebou.

Zápas nedohral najproduktívnejší hráč vyraďovacej časti Jevgenij Kuznecov, center hostí odstúpil z hry už prvej tretine pre zranenie v hornej časti tela. "Vždy, keď sme čelili nepriazni osudu, či sme už v zápase prehrávali, alebo sme stratili pre zranenie hráčov, zakaždým niekto iný to zobral na seba a potiahol mužstvo," uviedol pre nhl.com Eller, ktorý svojím gólom naštartoval obrat. Blysol sa aj dvoma peknými gólovými prihrávkami. "Čím viac priestoru dostanem na ľade, tým lepšie sa cítim s pukom," poznamenal 29-ročný center, ktorý začal zápas v strede tretieho útoku a po zranení Kuznecova sa presunul do druhého.

Domáci dokázali prestrieľať súpera 39:26, no k vyššiemu výkonu sa vypli až v závere. "Nehrali sme svoj najlepší hokej, napriek tomu sme dokázali vyslať na bránku súpera 39 striel a veľa sme si toho utvorili. Bol to jeden zo zápasov, keď Holtby chytal skvele. On bol pravdepodobne hlavný rozdielový prvok," povedal na adresu súperovho brankára tréner "zlatých rytierov" Gerard Gallant.

Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nedostal do zostavy Golden Knights a duel sledoval len z tribúny. Stále nespĺňa podmienku, aby bolo v prípade triumfu Vegas jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Na to potrebuje odohrať za víťazný tím aspoň 41 zápasov v základnej časti (po výmene z Detroitu ich odohral za Knights len 20), alebo nastúpiť aspoň na jeden súboj finálovej série (ešte do nej nezasiahol).

Záverečné boje o Stanleyho pohár sa presúvajú do hlavného mesta USA, tretí zápas je na programe v noci na nedeľu opäť o 2.00 h SELČ.

Druhý zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/: (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/: VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Góly: 8. Neal (Sbisa, Miller), 38. Theodore (Smith, Karlsson) – 18. Eller (Kempný, Burakovsky), 26. Ovečkin (Eller, Bäckström), 30. Orpik (Eller, Burakovsky). Rozhodovali: Sutherland, Rooney – Amell, Devorski, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše Haula (Vegas) 5 min plus DKZ za seknutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 18.702 divákov. Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland, Sbisa, Miller – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Perron – Reaves, Bellemare, Nosek Washington: Holtby – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson /stav série: 1:1/

Mužstvá oproti prvému zápasu nezmenili zostavy, napriek avizovanej defenzívnejšej hre z oboch strán sa hral opäť totálny útočný hokej. Do zápasu lepšie vstúpil Vegas, po tom, čo prežil šancu Oshieho, si vytvoril niekoľko dobrých príležitostí. Jednu z nich využil Neal, keď si pred Orlovom spracoval puk na hrane vysokej hokejky a parádnou strelou vymietol pavučinu v ľavom hornom rohu Holtbyho bránky. Washington sa potom zdvihol a začal diktovať tempo hry. Skóre vyrovnal v 18. minúte po učebnicovej kombinácii, v hre 4 na 4 Burakovsky našiel v páde Kempného, ktorý namiesto strely prihral ešte Ellerovi a ten zakončil do prázdnej bránky - 1:1. Hral sa fyzický hokej s množstvom "hitov" často na hranici regularity, po tvrdom bodyčeku McNabba musel na ošetrenie do šatne Kuznecov, držiac si zápästie.

Elitný ruský center nemohol ďalej pokračovať v hre, čo prinútilo trénera hostí Trotza premiešať útoky, ofenzíva Capitals tým ale neutrpela. Práve naopak, Washinton bol v ďalšom priebehu aktívnejší a pred Fleurym bolo neustále "horúco". V 26. minúte presilovkovú akciu na jeden dotyk po osi Bäckström - Eller zakončil z prvej Ovečkin a "Caps" viedli. O štyri minúty neskôr pridali aj tretí gól, keď za chrbát Fleuryho prenikla tečovaná strela Orpika. Vegas odpovedal samostatným únikom Carpentera, ktorého však v poslednej chvíli obral o koncovku nedovoleným zákrokom Orlov. Znížiť sa podarilo až Theodorovi, ten v početnej výhode nahodil puk od modrej čiary a Holtby, ktorému clonilo vo výhľade klbko hráčov, ani nereagoval - 2:3. Na opačnej strane mohol hosťom vrátiť dvojgolový náskok Vrána, ale po rýchlom prečíslení trafil iba ľavú žŕdku.

Napínavá dráma vygradovala v tretej časti. Golden Knights v nej dostali možnosť hrať 69-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, zamkli v nej súpera, no príležitosť nevyužili. Domáci sa snažili aj vo zvyšnom zápasu vypracovať si tlak, Capitals ich však umne vytláčali do rohov a nedovolili, aby vážnejšie ohrozili Holtbyho. V samom závere sa predsa len podarilo domácim vypracovať tutovku, Tucha ale obral o gól zákrokom z "ríše snov" Holtby, ktorý zastavil puk pred bránkovou čiarou zázračne hokejkou. Vegas už nepomohla k vyrovnaniu ani záverečná power play bez brankára. Po siréne sa ešte strhla hromadná šarvátka, rozhodcovia ešte udelili vyšší trest + DKZ Haulovi za seknutie.