TASR

Dnes o 19:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prieskum: Toto sú najpočúvanejšie rádiá v slovenskom éteri

Celková počúvanosť slovenských rádií v parametri počúval posledný týždeň je 89,2 percenta. Každý deň počúva rádio takmer tri milióny ľudí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Martin Ferenčík

Bratislava 30. mája (TASR) - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku ostáva Rádio Expres, nasledované Rádiom Slovensko a Fun rádiom. Vyplýva to z prieskumu Radioprojekt, ktorý robila spoločnosť Median SK od 5. februára do 29. apríla. V prieskume odpovedalo 3808 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov.

Rádio Expres počúva 34,5 percenta poslucháčov, Rádio Slovensko 27,9 percenta a Fun rádio 23,7 percenta. Rádio Europa 2 počúvalo 16,9 percenta, Rádio Vlna 15,3 percenta a Rádio Jemné 15 percent ľudí. Rádio Regina si naladilo 11,8 percenta poslucháčov.

V prípade rozhlasových sietí má najväčšiu počúvanosť Radio Services, ktorej rozhlasové stanice dosiahli súhrnne 41,6-percentnú počúvanosť. Šesť rozhlasových okruhov RTVS si naladilo 39,8 percenta a Regiomedia 9,6 percenta poslucháčov.

Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres (22,1 percenta) pred Rádiom Slovensko (21,4 percenta) a Fun rádiom (12,1 percenta). Štvrtý najväčší trhový podiel získalo Rádio Regina (7,7 percenta), za ktorým je Rádio Vlna so 7,6 percentami. Rádio Europa 2 dosiahlo 7,2 percenta a Rádio Jemné 7,1 percenta. Ostatné rozhlasové stanice majú 14,8-percentný podiel na rozhlasovom trhu.

Celková počúvanosť slovenských rádií v parametri "počúval posledný týždeň" je 89,2 percenta. Každý deň počúva rádio takmer tri milióny ľudí.