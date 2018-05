TASR

Tréner Vorobjov by mal viesť Rusov aj v nasledujúcich dvoch rokoch

Na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku nenaplnil Vorobjov so svojím mužstvom očakávania, keď Rusi vypadli vo štvrťfinále s Kanadou (4:5 pp).

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 30. mája (TASR) - Tréner Iľja Vorobjov povedie s najväčšou pravdepodobnosťou ruskú hokejovú reprezentáciu aj v nasledujúcom období. Šéf tamojšieho hokejového zväzu Vladislav Treťjak oznámil, že ponúkne koučovi "zbornej" novú zmluvu.

Na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku nenaplnil Vorobjov so svojím mužstvom očakávania, keď Rusi vypadli vo štvrťfinále s Kanadou (4:5 pp). Vedenie zväzu však rešpektovalo, že tréner mal minimálny čas na adaptáciu, keďže nastúpil do svojej funkcie len krátko pred šampionátom. "Rozhodli sme sa trénerovi Vorobjovovi ponúknuť dvojročnú zmluvu, aby mal špeciálny stimul k svojej práci. Pokiaľ bude úspešný, tak predĺžime spoluprácu až do zimnej olympiády 2022 v Pekingu," citoval portál hokej.cz bývalého hviezdneho brankára Treťjaka.

Vorobjov nahradil pred MS 2018 na poste kormidelníka ruského národného tímu Olega Znaroka, ktorému robil dovtedy asistenta na reprezentačnej lavičke.