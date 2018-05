TASR

ROLAND GARROS: Djokovič, Bautista Agut a Verdasco postúpili do 3.kola

Španiel si v druhom kole poradil s Argentínčanom Marcom Trungellitim 3:0 na sety.

Srbský tenista Novak Djokovic. — Foto: TASR/AP

Paríž 30. mája (TASR) - Taliansky tenista Marco Cecchinato postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V druhom kole si poradil s Argentínčanom Marcom Trungellitim 6:1, 7:6 (1), 6:1. Šampión z roku 2016 Srb Novak Djokovič potvrdil úlohu favorita v zápase so Španielom Jaumem Munarom, nad premožiteľom Davida Ferrera zvíťazil ako nasadená dvadsiatka 7:6 (1), 6:4, 6:4. Druhý nasadený Nemec Alexander Zverev otočil zápas so Srbom Dušanom Lajovičom a postúpil ďalej po päťsetovej bitke 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2.