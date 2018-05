TASR

Dnes o 18:43 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Neuer chytal za 20-ku Nemecka, jeho štart na MS v Rusku vyzerá reálne

Tridsaťdvaročný Neuer vynechal pre zlomeninu nohy väčšiu časť sezóny. Na MS v Rusku sa Nemci stretnú v základnej F-skupine s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.

Nemecký brankár Manuel Neuer. — Foto: FOTO TASR/AP

Eppan 30. mája (TASR) - Štart brankára Manuela Neuera v drese nemeckej futbalovej reprezentácie na MS v Rusku vyzerá reálne.

"Nemôžeme to zatiaľ brať ako istotu," odpovedal asistent trénera Thomas Schneider na otázku, či gólman Bayernu Mníchov pocestuje na šampionát ako súčasť 23-členného kádra obhajcu titulu.

Neuer v stredu nastúpil za reprezentáciu do 20 rokov, ktorá si na tréningovom kempe v Taliansku zmerala sily s A-tímom. Duel, ktorý sa hral na 2x35 minút, sa skončil víťazstvom "áčka" v pomere 2:0.

"Keď máte takého skvelého brankára ako je Manuel Neuer, nechávate si otvorené dvierka do poslednej chvíle. Nevieme teraz povedať, či bude v kádri, ale jeho stav sa zlepšuje a je dobré, že už sa dostal aj medzi žrde," dodal Schneider. Tridsaťdvaročný Neuer inkasoval dva góly, no viackrát podržal svoj tím a predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov. V sobotu v Klagenfurte by sa mal objaviť v bránke Nemecka v prípravnom zápase s domácim Rakúskom.

Tridsaťdvaročný Neuer vynechal pre zlomeninu nohy väčšiu časť sezóny. Na MS v Rusku sa Nemci stretnú v základnej F-skupine s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.