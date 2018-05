TASR

O nedovolených látkach hovorili športovci aj stand-up komik

V boji proti nedovoleným látkam použila SADA nové účinnejšie formy a sľubuje si od nich, že s väčšou intenzitou osloví najmä mládež.

Na archívnej snímke Anastasia Kuzminová. — Foto: TASR - Dano Veselský

Badín 30. mája (TASR) - Mladí športovci by sa mali po originálnej kampani, ktorú organizuje Antidopingová agentúra Slovenska (SADA), cítiť bezpečnejšie. V boji proti nedovoleným látkam použila SADA nové účinnejšie formy a sľubuje si od nich, že s väčšou intenzitou osloví najmä mládež. Ako povedala riaditeľka SADA Žaneta Csáderová, prioritou sa stali v tomto roku začínajúci športovci.

"Vzniká u nich väčšie riziko a my sa snažíme o to, aby ho obchádzali. Do kampane sme sa snažili vložiť prvky z oblasti kultúry a natočili sme štyri rôzne nazvané stand up videá. Aj touto, pre mládež blízkou a zrozumiteľnou formou, sa snažíme znížiť riziko dopingu, častokrát vznikajúce z nevedomosti."

Jednotlivé videá budú špecifické, ich obsah odhaľujú odlišné názvy, Zakázané látky, Čistý športovec, Komisár nie je policajt a Dopingová kontrola. Pri každom svoj názor vyslovili olympijskí víťazi, chodec Matej Tóth, biatlonistka Anastasia Kuzminová a na základe osobných skúsenosti ich ocenili z rôznych uhlov pohľadu.

Hlavnou postavou videí sa stal stand up komik Stanislav Staško: "Zvolili sme v nich láskavý humor a hrali sme sa s preneseným významom slov," vysvetlil spôsob oslovenia. "Pre mňa bolo zaujímavé, ako to všetko vyzerá na dopingovej kontrole, akú úlohu má komisár a ako to vidia samotní športovci. Je to pre mňa inšpiratívna téma aj v celom formáte, keď sme sa snažili zaujímavo a s ľahkosťou všetko vtesnať do krátkeho priestoru."

Anastasia Kuzminová netradičné oslovenie mladej generácie uvítala: "Začínajúci športovci potrebujú poradiť, pretože veľa produktov na trhu ukrýva v sebe netušené zakázané látky. Často si zvolia svoje športové vzory, no aj tie by sa mali ustrážiť. Ja sama seba považujem za dobrý príklad, spolu s mojím bratom ma tak nastavili rodičia. Ak niekto siahne po dopingu, už to nie je jeho výkon, ani výsledok. Dopingových komisárov nepovažujem za nepriateľov, aj keď ma na olympiáde neľútostne budili v nevhodnom čase. Vtedy ma to hnevalo, ale uvedomovala som si, že takto sa v prospech celej veci nastavili pravidlá a ja by som mala byť pre mladých športovcov aj v tomto vzorom. Pravidlá sa však oplatí občas prehodnotiť a vďaka Matejovi Tóthovi by sa mohol v nich urobiť veľký pokrok."

Matej Tóth má v práci s mládežou značné skúsenosti, hlavne prostredníctvom svojej Športovej akadémie Mateja Tótha. "Súťaživosť je pekná, zdravá, no nie za každú cenu. Ak ju nevnímame v duchu fair play, môžu sa zvyšovať riziká. Často sa športovci ocitnú pod nátlakom do takej miery, že siahnu na nedovolené látky len preto, aby sa vyrovnali najlepším. Ja som si trpkosť súvisiacu s obvinením prežil naplno, no už som sa jej zbavil. Jediné, čo ma neprestalo hnevať aj s odstupom času je fakt, že sa môže obviniť čistý športovec a dokonca mu zastaviť kariéru po prísnom treste. Preto dúfam, že sa nastaví oveľa spravodlivejší systém konkretizovaný aj v Antidopingovej charte športovcov, ktorej súčasťou je veľa mojich návrhov. Celú chartu by mali implementovať do etického antidopingového kódexu v plnej miere do roku 2021. Za najdôležitejšie v nej považujem právo na spravodlivosť, prístup k informáciám, právo na zastúpenie, vzájomné rešpektovanie práv a právo na účinnú nápravu," uviedol olympijský víťaz.

Matej Tóth už podstúpil v kariére viacero testov. "Štatisticky je to teraz podobné ako v roku 2016 pred olympiádou, nie je to masívne, od januára mám za sebou šesť odberov. Ako zaujímavosť by som uviedol prvých veľkonočných polievačov, komisárov zo Srbska, ktorí prišli ku mne domov ráno o pol šiestej. Oni nepolievali, len ja som im niečo ulial, takže dobrá inšpirácia aj pre stand up komika," zasmial sa.

Ako povedala Žaneta Csáderová, tak až 73 percent odberov sa pri testoch robilo minulý rok mimosúťažne. "Dovedna to bolo 310 našich odberov, ďalších 241 súviselo so spoluprácou s národnými a medzinárodnými zväzmi. Ja som pôvodne pracovala ako dopingová komisárka, k športovcom som mala blízko a pozorne počúvala ich názory. Teraz ako riaditeľka sa snažím niektoré myšlienky dostať do praxe. Systém Svetovej antidopingovej agentúry WADA je mladý, tvorí sa, s odhodlaním zlepšiť boj proti dopingu. Naša SADA pracuje podobne na úrovni národnej, s vierou, že pomocou osvety si získame čo najväčšiu dôveru u športovcov."