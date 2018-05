Salahov štart v prvom dueli Egypta na MS proti Uruguaju je otázny

TASR

Liverpool 30. mája (TASR) - Egypťan Mohamed Salah by sa mal zo zranenia ramena zotavovať tri až štyri týždne. Jeho štart v úvodnom zápase "faraónov" na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku 15. júna proti Uruguaju je tak otázny.

Ofenzívny futbalista FC Liverpool sa zranil v súboji s kapitánom Realu Madrid Sergiom Ramosom počas sobotňajšieho finále Ligy majstrov 2017/18. "Hneď po tom súboji sme vedeli, že to bude niečo vážnejšie. Mohamed si málokedy na niečo sťažuje a v tomto prípade sme sa obávali vážneho zranenia. Keď sme za ním vybehli na ihrisko, snažil som sa pôsobiť pokojne napriek tomu, že som bol zdrvený. Hneď ako sme sa dozvedeli diagnózu, začali sme s liečbou. Je odhodlaný dať sa čo najskôr do poriadku. Naším veľkým cieľom je skrátiť troj-štvortýždňovú liečbu, ktorá je pri tomto type zranenia bežná," citoval portál independent.co.uk fyzioterapeuta "The Reds" Rubena Ponsa.

Egypt nastúpi okrem Uruguaja v základnej A-skupine MS proti domácim Rusom a Saudskej Arábii.