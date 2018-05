TASR

Dnes o 13:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na post primátora Košíc bude kandidovať M. Špak

S kandidatúrou prichádza bez podpory politických strán.

Na snímke kandidát na post primátora Košíc Miroslav Špak (nezávislý) s podporou aktivistov a politických strán KDH, SaS a OĽaNO. V Košiciach 30. mája 2018. — Foto: TASR - František Iván

Košice 30. mája (TASR) – Kandidatúru na post primátora Košíc oznámil v stredu nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak. Do novembrových volieb pôjde ako nezávislý kandidát. K jeho prioritám patrí transparentnosť pri správe mesta, posilnenie kompetencií a financovania mestských častí, ako aj rozvoj mesta s investičnými projektmi, ale, ako uviedol "bez možnosti kŕmiť chobotnicu".

S kandidatúrou prichádza bez podpory politických strán. "Neprišiel som Košice získať pre bratislavské centrály politických strán, ja som ich prišiel vrátiť naspäť Košičanom," povedal v tejto súvislosti pre novinárov.

Náklady na kampaň zatiaľ Špak, ktorý sa profesionálne venuje stavebníctvu, nevedel odhadnúť, kampaň sa však podľa neho dá viesť veľmi efektívne bez prehnaných financií. "Spolieham sa aj na malých darcov a sympatizantov, ale budem sa snažiť urobiť tú kampaň tak, aby som ju zvládol hlavne z vlastných zdrojov," konštatoval.

V Košiciach sa podľa neho za posledné obdobie veľa udialo a nastal posun vpred vrátane projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, Európskeho mesta športu alebo obnovy električkových tratí. "Na druhej strane, vidíme, za akú to bolo cenu. Nikto nemôže poprieť, že sme vyrástli, že sa tu donieslo kopec nových projektov, ale pri každom z nich nájdeme nedostatky a vyvstali veľké pochybnosti, či tam nebolo aj nejaké krmivo pre chobotnicu. Toto ukončiť a urobiť z Košíc naozaj mesto, do ktorého, ak sa investuje, tak sa možno dá urobiť dvakrát viac, bude jedna hlavných úloh nového primátora," povedal.

Okrem zabezpečenia "stopercentnej transparentnosti a nulovej pochybnosti" chce posilniť, a nie rušiť košické mestské časti. "Podstatné je to, aby starostovia dostali možnosť naozaj poskytnúť službu a servis ľuďom, a to vieme dosiahnuť tak, že im posilníme kompetencie, ale zároveň dáme viac peňazí, to znamená, peniaze musia ísť bližšie k ľuďom," povedal.

Špak v minulosti pôsobil ako člen strany #Sieť. Je v poradí tretím kandidátom, ktorý oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na primátora Košíc. V pondelok (28.5.) tak urobil nezávislý mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček s politickou podporou SaS, OĽaNO a mimoparlamentného KDH, a ešte v apríli predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný.