NBS ide vo svojom zariadení v Tatrách budovať športový areál

Celkovo by mala NBS za vybudovanie areálu zaplatiť 569.381,79 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

NBS, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavol Funtál

Bratislava 30. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) ide vybudovať športovo-relaxačný areál vo svojom viacúčelovom zariadení Bystrina v Starom Smokovci. Postará sa o to spoločnosť Arprog, akciová spoločnosť Poprad. Celkovo by mala NBS za vybudovanie areálu zaplatiť 569.381,79 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.

"Predmetom zákazky je vybudovanie športovo-relaxačného areálu viacúčelového zariadenia NBS Bystrina, v rozsahu vybudovania najmä spevnených a komunikačných plôch, športovísk a oddychových zón," uvádza sa vo vestníku.

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni 528.400 eur bez DPH, po skončení súťaže sa však cena zákazky zvýšila. "Predpokladaná hodnota zákazky je odhadovanou cenou zákazky a bola stanovená na základe kontrolného rozpočtu projektanta stavby. Táto cena zohľadňuje aktuálnu situáciu na trhu v oblasti stavebníctva v čase vyhlásenia zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky nezohľadňuje reálne možnosti, kapacity a zdroje konkrétneho uchádzača v čase prípravy ponuky a následnej realizácie diela," zdôvodnila navýšenie ceny hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.

Do súťaže sa prihlásila len popradská firma Arprog, ktorá tender aj získala. "Trh stavebných prác zažíva boom, pričom dopyt prevyšuje ponuku. Výsledkom je, že aj napriek tomu, že súťaž bola verejná, NBS bola doručená len jedna ponuka s cenou mierne prekračujúcou predpokladanú hodnotu zákazky. Uchádzač splnil podmienky účasti a jeho ponuka plne zodpovedá požiadavkám NBS na predmet zákazky," dodala Vráblik Solčányiová.