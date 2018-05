TASR

Messi opäť hviezdil, proti Haiti zaznamenal hetrik: Dobrá príprava

Zverenci trénera Sampaoliho odohrajú posledný prípravný duel pred MS v Rusku 9. júna v Jeruzaleme proti domácemu Izraelu. Argentína sa v základnej D-skupine stretne s Islandom, Chorvátskom a Nigériou.

Na snímke argentínsky hráč Giovanni Lo Celso (vľavo) gratuluje útočníkovi Lionelovi Messimu ku gólu v pripravnom zápase Argentína - Haiti v Buenos Aires 29. mája 2018. — Foto: TASR/AP

Buenos Aires 30. mája (TASR) - Lionel Messi bol hlavným strojcom víťazstva futbalovej reprezentácie Argentíny nad Haiti 4:0 v domácom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta 2018 v Rusku. Hetrikom a prihrávkou na gól Sergia Agüera zabezpečil, že "Albicelestes" neprehrali trinástykrát za sebou.

"Viac ako výsledok nás teší to, že sme sa mohli rozlúčiť s našimi fanúšikmi. Na šampionát nepôjdeme ako favoriti, ale dáme do toho úplne všetko. Mali sme problémy v kvalifikácii, no príprava na samotné majstrovstvá je veľmi dobrá," citoval Messiho portál bbc.com.

