TASR

Dnes o 12:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní KHL: Országh sa stal novým trénerom Slovana. Známe sú aj prvé posily

Országh vo funkcii nahradí Bielorusa Eduarda Zankoveca, ktorý v priebehu uplynulej sezóny vymenil Čecha Miloša Říhu.

Na snímke zľava nový tréner HC Slovan Bratislava Vladimír Országh a člen predstavestva klubu Juraj Široký ml. počas tlačovej konferencie 30. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Novým šéftrénerom hokejistov Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa stal Vladimír Országh. V stredu o tom na tlačovej konferencii v Bratislave informoval výkonný viceprezident klubu Juraj Široký ml. Ten okrem nového trénera predstavil aj prvé posily na novú sezónu. Sú nimi brankári Marek Čiliak a Jakub Štěpánek, útočník Patrik Lamper a obranca Mário Grman.

Országh vo funkcii nahradí Bielorusa Eduarda Zankoveca, ktorý v priebehu uplynulej sezóny vymenil Čecha Miloša Říhu. So Zankovcom bol Slovan dohodnutý aj na pôsobení v ďalšej sezóne, ale jeho podpis na zmluve chýbal. Predĺženie spolupráce inicioval generálny manažér klubu Patrik Ziman, ten však v pondelok skončil vo funkcii. Voľba tak padla na Országha. "Som rád, že môžeme Vlada Országha privítať v Slovane," uviedol Široký ml. Kto ho nastúpi na Zimanov post Široký ml, ešte neprezradil: "Hľadáme ho."

Országh sa do Slovana vracia po troch rokoch. V sezóne 2014/2015 pôsobil v Bratislave ako asistent trénera pri Rostislavovi Čadovi a neskôr Petrim Matikainenovi. "Belasí" idú do sezóny s množstvom nových hráčov, zmluvu mali po skončení tej uplynulej podpísanú len obrancovia Patrik Bačik a Ivan Švarný. "V tejto chvíli máme podpísaných už aj ďalších ako hráčov Mareka Čiliaka, Jakuba Štěpáneka, Patrika Lampera a obrancu Mária Grmana," prezradil Országh.

Ďalšie posily sú v riešení a všetky by sa mali konzultovať s novým koučom. "V Bystrici platila zásada, že väčšina hráčov išla cez mňa. My sme dali ponuku na určité typy hráčov a podľa toho sme vyberali. Ja som si obtelefonoval informácie o jednotlivcoch a zisťoval si veci. Výsledkom bolo to, že sme nemali toľko zlých podpisov ako v minulosti. Ten skauting vtedy nebol bohvieaký. Za uplynulé tri roky sme vyskladali tím, aký sme potrebovali. Výsledkom sú dve zlaté a jedna strieborná medaila."

Kostra tímu by mala byť zložená zo slovenských hráčov, túto filozofiu razil Országh aj v Banskej Bystrici. "Aj tam sme skladali kostru tímu z domácich hráčov. Veď uvediem, že viacerých sme posunuli do lepších líg. Napríklad Tomáša Ziga, Mislava Rosandiča či Tomáša Matoušeka. Teraz majú do lepšieho namierené Patrik Lamper, viem že aj Miloš Bubela. Každý rok sme posunuli do lepších líg troch-štyroch hráčov. My počas sezóny vytvárame konkurenciu, chalani tak makajú nielen v zápasoch, ale aj na tréningu. Paradoxom je, že sme v zahraničí hľadali technickejších hráčov, pretože robustnejších Slovákov do "checking line" sme mali. Pritom v minulosti to bolo naopak. Ale tím sme vždy skladali najskôr zo Slovákov. Nemôžete však mať 20 robotníkov v tíme, takí vám nikdy nič nevyhrajú," uviedol 41-ročný kouč, ktorý v uplynulých troch sezónach viedol Banskú Bystricu. V dvoch predchádzajúcich ročníkoch priviedol "baranov" k triumfu v slovenskej Tipsport Lige. Majster sveta z Göteborgu pôsobí aj ako asistent šéftrénera Craiga Ramsayho pri národnom tíme.

Do novej sezóny Slovan prichádza aj s novou politikou predaja vstupeniek a permanentiek. "Predpredaj by mal začať do dvoch týždňov, teda okolo 15. až 20 júna. Oproti uplynulému roku poskytneme výhodu pre v prospech permanentkárov o 33 až 43 percent. Preto sa fanúšikovi viac oplatí kúpiť permanentku a to aj keď príde len na dve tretiny zápasov. Ceny budú nižšie, celkovo o 40 až 120 eur pre top kategórie," povedal marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda.