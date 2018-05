TASR

KHL: Brankár Čiliak bude novou posilou Slovana Bratislava

Čiliak priznal, že mal ponuky aj z Ruska, Česka a Nemecka.

Na snímke slovenský brankár Marek Čiliak. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenský brankár Marek Čiliak sa stal novou posilou Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Slovenský reprezentant to potvrdil v utorok večer pre televíziu Markíza.

Čiliak je vôbec prvou známou posilou Slovana na novú sezónu, ďalšie by mal klub predstaviť na stredajšej tlačovej konferencii. "Mám to všade blízko, doma budem v Brne aj vo Zvolene, takže je to ideálne. Aj pre ľudí, ktorí sa budú na mňa chodiť pozerať. Na Slovane je skvelá atmosféra, bude mi to pripomínať Brno. Pre mňa je to najideálnejšie v tejto chvíli," uviedol Čiliak, ktorý priznal, že mal ponuky aj z Ruska, Česka a Nemecka.

V uplynulej sezóne obsadil Slovan brankársky post Čechmi. Jednotkou bol Jakub Štěpánek, náhradníkom Jakub Sedláček. V tíme bol aj Marek Mazanec, ten v priebehu sezóny odišiel do zámoria.