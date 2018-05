TASR

Dnes o 12:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Klamar: Porotcovanie ma baví viac, ako pozerať na vlastné fotky

Snímka z vernisáže výstavy fotografií Joe Klamar (na snímke) - Výber z tvorby 29. mája 2018 v Bratislave. Výstavu v galérii Nadácie Slovak press photo potrvá do 20. 6. 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. mája (TASR) - Výstavu fotografií slovensko-kanadského novinárskeho fotografa Joea Klamara otvorili v utorok (29. 5.) v Galérii Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci v Bratislave. Ponúka prierez vyše desaťročnej profesionálnej tvorby jedného z najkreatívnejších autorov súčasnej agentúrnej fotografie. Práce zachytávajú spoločenské dianie vo svete i na Slovensku, udalosti z oblasti kultúry, života svetových celebrít a ďalších prominentných osobností, rôzne športové podujatia, vrátane olympijských hier, či prírodné scenérie.

Joe Klamar je v aktuálnom 7. ročníku súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo predsedom jej poroty. Fotoreportér pôsobiaci v Agence France Press (AFP) vo Viedni priznáva, že ho porotcovanie v súťažiach baví. "Určite viac ako pozerať sa na vlastné fotky," povedal pre TASR. "Je to inšpiratívne, učitelia sa učia od svojich žiakov. Je to relax v tom štýle, že rýchlo vidíme chyby, potenciál a dobrú stránku dotyčnej fotky, dá nám to rozhľad, ktorým smerom sa dnes uberá mládež, čo ich zaujíma," poznamenal v rozhovore dokumentárny fotograf, ktorý v roku 1987 emigroval do Kanady, kde prešiel rôznymi zamestnaniami a neskôr začal študovať fotografiu a výtvarné umenie.

Zvlášť mladých autorov vyzýva, aby prispeli do súťaže a poslali čo najviac prác. "Stretávam ľudí, ktorí nikdy nič nepošlú, a pritom viem, že v archívoch majú horu vecí, ale sú zbytočne skromní," tvrdí Klamar a účasť v súťaži neodporúča svojim kolegom len kvôli možnosti vyhrať ju: "Aspoň si urobia inventúru v tom, čo za rok urobili, zorientujú sa v archíve a vedia, kde majú zapnúť a kde nie."

Na práve otvorenej výstave v Bratislave Joe Klamar podľa vlastných slov predstavuje "mišmaš" svojej fotografickej tvorby. "Nikdy som sa nevenoval konkrétne niečomu. Vždy je to niečo nové, v agentúrach skáčeme z jedného na druhé, či je to politika, šport, akýkoľvek žáner. Nevenujeme sa konkrétne ničomu, pripadám si taký hochštapler, kam prídem, vždy sú tam profesionáli, ktorí sa venujú napríklad len futbalu, móde," vysvetľuje.

Priznáva, že práve pre množstvo nafoteného materiálu a rôzne zachytené oblasti, témy a osobnosti má problém vyberať na výstavy tie najzaujímavejšie zábery. Klamar dáva prednosť grafickým, "srdcu blízkym" fotografiám. "Dal som tam nejaké veci zo Slovenska, nejaké nočné zábery, niečo z Afriky, Ameriky, hovorím, je to mišmaš," priblížil aktuálnu výstavu, ktorú tvorí štyridsiatka agentúrnych fotografií.

Snímka z vernisáže výstavy fotografií Joe Klamar - Výber z tvorby 29. mája 2018 v Bratislave. Výstavu v galérii Nadácie Slovak press photo potrvá do 20. 6. 2018. (Foto: TASR - Michal Svítok)

A čo najradšej fotí predseda poroty Slovak Press Photo 2018, je to politika, šport alebo kultúra? "Nemám úplne vycibrený názor ani na hudbu, mám rád všetko, tak je to asi aj s fotkou. Keď sú to portréty ľudí, rád ich robím zblízka, rád ich vidím v ich vlastnom prostredí. Mám rád, keď je to graficky pekné, farebné alebo niečím zaujímavé. Aj keď som fotil chudobných ľudí, vždy som sa snažil ich ukázať v tom najkrajšom svojom prostredí, že sú krásni. Rád fotím pekné veci, aby to vyznelo pozitívne," uzavrel.

Výstava potrvá do 20. júna.