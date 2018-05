TASR

Ministerka Laššáková pripravuje návrh podpory folklóru v regiónoch

Šéfka rezortu kultúry to prisľúbila pri utorňajšom stretnutí so zástupkyňami Únie žien Slovenska.

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) počas zasadnutia vlády v Bratislave, 23. mája 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 30. mája (TASR) - Podpora folklóru v jednotlivých regiónoch musí mať svoj systém. Zdôrazňuje to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá zároveň v tejto súvislosti deklaruje, že onedlho predstaví svoj návrh.

Ministerka to prisľúbila pri utorňajšom (29.5.) stretnutí so zástupkyňami Únie žien Slovenska. Laššáková s nimi diskutovala o podpore tradícií, národných a historických hodnôt. Práve Únia žien Slovenska sa v rámci svojich aktivít vo výraznej miere venuje oblasti folklóru a kultúrnych tradícií. "So svojimi 12.000 členkami ťahá so sebou generácie dievčat a žien k rozvoju tradícií, národných a historických hodnôt Slovenska, a to bez pomoci," uviedla na rokovaní predsedníčka Správnej rady Únie Irena Belohorská.

Únia žien Slovenska organizuje napríklad Festival Aničky Jurkovičovej, celoslovenskú prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov s cieľom priblížiť postavenie ženy v živote spoločnosti, celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička či Krízové centrum SOS v regióne Rimavská Sobota. Známe sú i „Minikroje" - projekt autentických slovenských krojov detailne zachytených na 156 figurínach bábik. Tie sú zobrazené aj v špeciálnom katalógu, ponúkajúcom skutočnú krásu slovenského dedičstva.