TASR

Hádzanárky SR čaká kľúčový dvojzápas, Poloz sa chce rozlúčiť postupom

Proti lídrovi skupiny Čiernej Hore pôjde Slovenkám o udržanie si šance na postup a zároveň to bude aj domáca rozlúčka trénera Dušana Poloza.

Na snímke tréner slovenských hádzanárok Dušan Poloz. — Foto: TASR - Michal Svítok

Michalovce 30. mája (TASR) - Hádzanárky Slovenska nastúpia vo štvrtok od 19.00 na kľúčový zápas kvalifikácie ME 2018. Proti lídrovi skupiny Čiernej Hore im pôjde o udržanie si šance na postup, zároveň to bude aj domáca rozlúčka trénera Dušana Poloza. Svojmu nasledovníkovi chce zanechať tím s vizitkou postupujúceho na ME, k tomu však jeho zverenky potrebujú zaskočiť zatiaľ nezdolaného favorita.

Slovenky majú po štyroch odohraných zápasoch štyri body, rovnako ako druhé Poľky. Ak ich chcú predbehnúť, nesmú vo štvrtok prehrať. "Je jasné, že v tomto zápase musíme bodovať. V Čiernej Hore sme odohrali výborný zápas, škoda, že sme v ňom nezískali žiadny bod. Ony sú už isté postupujúce, takže našou výhodou môže byť väčšia chuť po víťazstve. Možno to bude v kľúčovej chvíli rozhodujúce. Favorit je však jasný, naše súperky sú výborne rozbehnuté," uviedol tréner Dušan Poloz. V prvom vzájomnom zápase v Čiernej Hore vyhralo domáce družstvo 24:23, Slovenky však podali výkon, ktorý by rady zopakovali, avšak so šťastnejším koncom. "Nie je to tím, ktorý by sme mohli pravidelne zdolávať, ale môže nám sadnúť deň a podarí sa to. V prípade prehry naše postupové šance v podstate padnú. V rámci prípravy oprášim v mojej hlave i denníčku veci, ktoré sme robili pred zápasmi, ktoré sme zvládli. Ja v tieto veci verím, takže rôzne rituály sa pokúsime zopakovať. Vtedy sa to vyplatilo a verím, že aj teraz to tak bude," prezradil Poloz.

Bitka o postup

Aj samotné hráčky sa chcú ešte popasovať o účasť na záverečnom turnaji vo Francúzsku. Domáce prostredie v zápase s Čiernou Horou môže byť výhodou. "Čierna Hora má kvalitné družstvo, asi ešte lepšie než v prvom vzájomnom zápase. Lopta je však guľatá a ja verím, že sa môže zrodiť prekvapenie," uviedla brankárka Adriana Medveďová, ktorú doplnila Mária Holešová: "Keď si každá splní svoju úlohu na ihrisku, tak sa môžeme pobiť o dobrý výsledok. Chceme postúpiť, no sústredíme sa v prvom rade na najbližší zápas. Dúfam, že diváci v Michalovciach nám spravia priaznivú kulisu a poženú nás vpred."

Rozlúčka s Polozom

Štvrtkový zápas s Čiernou Horou bude domácou rozlúčkou trénera Dušana Poloza, ktorý pri družstve končí. Posledným zápasom bude, bez ohľadu na výsledok, nedeľný duel v Poľsku. "Je to päť rokov práce, päť rokov života. To nie je málo. Po zápase s Poľskom sa v príjemnom duchu rozídeme. Určite sa potom dostaví aj nostalgia, ale dovtedy ideme do prípravy naplno. Päť rokov som pracoval pre slovenskú hádzanú najlepšie ako som vedel. Občas sa darilo, občas nie, ale taký je šport," povedal Poloz.

Na európsky šampionát postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest všetkých skupín.