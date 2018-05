Vláda absolvuje výjazdové rokovanie vo Fiľakove a Veľkom Krtíši

So šnúrou výjazdových rokovaní v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota.

Bratislava 30. mája (TASR) – Vláda SR absolvuje ďalší dvojdňový výjazd do najmenej rozvinutých regiónov. Mieri na juh stredného Slovenska, v stredu zasadne vo Fiľakove, vo štvrtok vo Veľkom Krtíši.

Pre okresy Lučenec a Poltár vláda uvoľnila po jednom milióne eur. Schválené akčné plány predpokladajú, že by do roku 2020 malo v prvom uvedenom okrese vzniknúť 1440 pracovných miest, v druhom 750. Ku koncu apríla predstavovala miera nezamestnanosti v okrese Lučenec 9,11 percenta, v Poltári bol podiel nezamestnaných 10,96 percenta. Akčné plány z roku 2016 predpokladajú pre oba okresy regionálne príspevky vo výške 4,3 a 2,8 milióna eur.

V budove Mestského úradu vo Fiľakove sa ministri zídu popoludní, naplánované je tu aj stretnutie s primátormi a starostami regiónu. Dotácie, o ktorých bude vláda rozhodovať, pôjdu do miest v regióne a desiatok obcí.

Najväčšiu sumu – 320.000 eur získa mesto Poltár, väčšina z toho (200.000 eur) pôjde na rekonštrukciu tribún na mestskom futbalovom štadióne a rekonštrukciu domova dôchodcov (115.000 eur). Fiľakovo dostane 150.000 eur na rekonštrukciu dvoch materských škôlok a vybudovanie multifunkčného ihriska. Lučenec môže podľa vládneho materiálu rátať so sumou 135.000 eur na rekonštrukciu miestnej cesty a verejných priestranstiev.

So šnúrou výjazdových rokovaní v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil o mesiac – 3. mája vláda zasadla v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov.

Prehľad výjazdových rokovaní vlády SR od roku 2016

23. júna 2016 - LUČENEC: Vláda na rokovaní schválila Akčný plán rozvoja okresu Lučenec. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1440 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície na úrovni asi 150 miliónov eur v rokoch 2016 až 2020 sa predpokladá celkové krytie z verejných zdrojov vo výške približne 110 miliónov eur. Investícia do okresu je podporená aj formou regionálneho príspevku v sume približne 4,3 milióna eur.

24. júna 2016 - RIMAVSKÁ SOBOTA: Ministri vládneho kabinetu schválili Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota. Vláda plánuje v okrese vytvoriť vyše 2000 nových pracovných miest do roku 2020. Podľa akčného plánu rozvoja okresu sa z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 až 2020 vo výške minimálne 157 miliónov eur predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 133 miliónov eur a 24 miliónov eur z vlastných zdrojov, pričom celková výška regionálneho príspevku bude 6,36 milióna eur.

22. augusta 2016 – SABINOV: Vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Sabinov. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1115 pracovných miest do roku 2020. Zo schválenej celkovej finančnej investície na obdobie rokov 2016-2020 vo výške zhruba 82 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 60 miliónov eur a 22 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku bude 3,84 milióna eur.

23. augusta 2016 – SOBRANCE: Na rokovaní vláda podporila projekt chovu hydiny v okrese Sobrance, ktorý počíta so sumou 670.000 eur a vytvorením 600 pracovných miest.

24. augusta 2016 - TREBIŠOV: Vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Trebišov. Vláda tiež schválila regionálny príspevok pre okres do roku 2020 vo výške 5,815 milióna eur. Celková odhadovaná finančná investícia v regióne v priebehu piatich rokov je 114,426 milióna eur.

30. augusta 2016 – VRANOV NAD TOPĽOU: Hlavnými témami výjazdového rokovania vládneho kabinetu boli podnikanie, tvorba pracovných miest, vzdelávanie, ale aj podpora cestovného ruchu. Vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Plán počíta do roku 2020 s vytvorením 2545 pracovných miest. Akčný plán predpokladá z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 123 miliónov eur krytie z verejných zdrojov vo výške 81 miliónov eur a 42 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška schváleného regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov je 4,9 milióna eur.

31. augusta 2016 – SVIDNÍK: Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Svidník, ktorý počíta do roku 2020 s vytvorením 1418 nových pracovných miest. Z celkovej odhadovanej finančnej investície na roky 2016-2020 vo výške minimálne 63 miliónov eur predpokladá akčný plán krytie z verejných zdrojov v objeme 46 miliónov eur a 17 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 3,06 milióna eur.

7. septembra 2016 - POLTÁR: Na výjazdovom rokovaní schválila vláda SR Gabriela Csicsaia (Most-Híd) na post štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a odvolala z funkcie doterajšieho štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Jozefa Kamenického, ktorý bol nominantom bývalej koaličnej strany #Sieť. Akčný plán rozvoja okresu Poltár, ktorý vláda na rokovaní schválila, počíta s vytvorením 750 nových pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 98 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov v hodnote 75 miliónov eur a 23 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov má predstavovať 2,63 milióna eur.

7. septembra 2016 - VEĽKÝ KRTÍŠ: Vláda SR schválila výmenu na poste prednostu Okresného úradu (OÚ) v Galante. Doterajšiu prednostku Júliu Gálovú nahradil František Juhos. Hlavným cieľom akčného plánu, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní schválila vláda, je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš podporou vytvorenia asi 822 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 až 2020 vo výške minimálne 75 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 48,5 milióna eur a 26,5 milióna eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 3,33 milióna eur.

13. septembra 2016 – REVÚCA: Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca podporou vytvorenia 1100 pracovných miest do roku 2020 je hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu, ktorý na výjazdovom rokovaní schválila vláda. Celkovú finančnú investíciu v rokoch 2016 až 2020 vláda naplánovala vo výške 61 miliónov eur.

14. septembra 2016 – ROŽŇAVA: V okrese by malo do roku 2020 pribudnúť 1345 nových pracovných miest. Vyplýva to z akčného plánu rozvoja tohto okresu, ktorý schválil vládny kabinet. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 až 2020 vo výške minimálne 109 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 miliónov eur a 44 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 4,57 milióna eur.

25. októbra 2017 – GABČÍKOVO: Výjazdovým rokovaním si vláda pripomenula 25. výročie spustenia prevádzky Vodného diela Gabčíkovo (VDG). Ministri sa zišli priamo v priestoroch vodnej elektrárne. Hovorili aj o aktuálnych problémoch a strategických zámeroch Slovenska v oblasti vodného hospodárstva. Na Slovensku pribudne 169 nových chránených lokalít - území európskeho významu, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko pre nedostatky v ich vyhlasovaní čelí konaniu zo strany Európskej komisie (EK). Vláda schválila návrh na doplnenie národného zoznamu týchto území. Slovensko patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) medzi krajiny s vyššou spotrebou alkoholu, ktorý môže aj za predčasné úmrtia ľudí, píše sa v národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom, ktorý schválila vláda SR.

6. decembra 2017 - REVÚCA: Vláda skontroluje plnenie akčných plánov v regiónoch, ktoré sú zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Povedal to v úvode výjazdového rokovania vlády SR v Revúcej premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Problémom je podľa premiéra i formulácia projektov financovaných z regionálneho príspevku.

26. februára 2018 – RIMAVSKÁ SOBOTA/HNÚŠŤA: Vláda pridala okresu Rimavská Sobota v rámci akčného plánu dotácie na rozvojové projekty v celkovej výške 1,08 milióna eur. Vláda schválila návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia pre 832 odsúdených v mestskej časti Rimavskej Soboty – Sabovej. Výjazdového rokovania sa nezúčastnili premiér Robert Fico ani minister vnútra SR Robert Kaliňák. Dôvodom bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, ktorou sa zaoberal špeciálny tím.

4. apríla 2018 - SABINOV: Rekonštrukcie miestnych komunikácií, budov, chrámov, štadiónov, vybudovanie chodníkov či nových športovísk v okrese Sabinov. Na to všetko prispela vláda SR ďalším miliónom eur zo svojej rozpočtovej rezervy pre tento najmenej rozvinutý okres. Rozhodla o tom na výjazdovom rokovaní, ktoré bolo prvým v novom zložení pod vedením premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

5. apríla 2018 - PRAKOVCE: Vláda schválila vymenovanie Gábora Gála za šéfa Legislatívnej rady vlády SR a uvoľnila pre gelnický región milión eur zo svojej rezervy, rozhodla tak počas výjazdového rokovania v obci Prakovce, kde schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica, ktorého hlavným cieľom bolo znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Gelnica podporou vytvorenia 931 pracovných miest do roku 2022.

3. mája 2018 – VRANOV NAD TOPĽOU: Témou rokovania na výjazde vlády SR bola hlavne problematika regionálnych rozdielov. Predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že v tejto oblasti pripravuje zmeny v kompetenciách. V rámci akčného plánu (AP) vzniklo vo Vranovskom okrese doteraz viac ako 850 pracovných miest.

4. mája 2018 – TREBIŠOV: Do Trebišovského okresu pôjde z rozpočtovej rezervy vlády 1,5 milióna eur. Ďalších pol milióna eur dostane mesto Trebišov, ak mestské zastupiteľstvo schváli rekonštrukciu plavárne, rozhodla vláda. V rámci rozvojového akčného plánu (AP) vzniklo v Trebišovskom okrese dosiaľ 1339 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti v okrese klesla oproti koncu roka 2015, kedy bola na úrovni 18,43 %, o 5,71 %.