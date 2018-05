TASR

Na Novinárskej stovke deviate víťazstvo pre Tabaka

Tradičné podujatie bolo už 12-krát v znamení spomienky na známeho televízneho komentátora, no aj úsilia vybojovať si titul najrýchlejšieho novinára na Slovensku a prekonať hranice svojich možností.

Najrýchlejší novinár Matej Tabak, archívna snímka. — Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Na 16. ročníku Novinárskej stovky - Memoriáli Miloša Kováča - opäť najviac vynikol Matej Tabak. Tradičné podujatie bolo už 12-krát v znamení spomienky na známeho televízneho komentátora, no aj úsilia vybojovať si titul najrýchlejšieho novinára na Slovensku a prekonať hranice svojich možností. Tabak opäť presvedčil o svojich rýchlych nohách a zvíťazil časom 12,87 už deviatykrát v histórii 'stovky'.

Na štadióne banskobystrických Štiavničiek znovu presnými výstrelmi púšťal na dráhu štartujúcich bronzový na MS v Aténach'97 prekážkar Igor Kováč. Vlani zažila 'stovka' aj dramatické chvíle, keď si po dobehnutí do cieľa zlomil lakeť Ľubo Fronko z TV Markíza. Napriek tomu, že ho potom trikrát operovali, túžil v tomto ročníku štartovať, no pracovné povinnosti mu zámer prekazili. Z blokov však vyrazil minuloročný víťaz Roman Grešo, ktorému cieľavedomú prípravu tentoraz narušila operácia pruhu pred tromi týždňami. Zavŕšiť povestný hetrik troch nepretržitých triumfov za sebou nemohol, no hrdinsky prišiel a aj dobehol do cieľa.

Po dvoch rokoch absencie opäť zakľakol do blokov rekordér v počte triumfov Matej Tabak s úsilím pripojiť k predchádzajúcim ôsmim pohárom ďalší a aj sa mu to podarilo časom hlboko pod 13 sekúnd v protivetre -0,7 m/s. "Šprintu som sa vôbec nevenoval, pre mňa sú prvoradé dlhé trate, najmä polmaratón. Aj preto ma víťazstvo milo prekvapilo a s dosiahnutým časom som veľmi spokojný," povedal v cieli.

Aj 16. ročník sa nezaobišiel bez zranenia, tentoraz však menej vážneho, keď Pavol Mocný z RTVS pocítil tvrdosť tartanu na Štiavničkách. Okrem novinárov ukázala pozoruhodnú formu aj plejáda VIP osobností na čele so 71-ročným veteránom Vladimírom Výbošťokom, vo svojej vekovej kategórii jeden z najrýchlejších šprintérov na svete. Aj keď nezvíťazil, zabehol pozoruhodných 13,83. Na podujatí nechýbali rodičia Miloša Kováča, talenty na ňom hľadal aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.