ROLAND GARROS: Schmiedlová prehrala v 1. kole dvojhry s Beguovou

V rozhodujúcom dejstve Schmiedlová nevyužila náskok 5:2.

Anna Karolína Schmiedlová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Paríž 29. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 1. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. S Rumunkou Irinou-Cameliou Beguovou prehrala po vyše trojhodinovej trojsetovej bitke 4:6, 7:5, 7:9. V rozhodujúcom dejstve nevyužila náskok 5:2. Jej maximom na parížskej antuke zostáva 3. kolo z roku 2014.

Od začiatku duelu medzi Schmiedlovou a Beguovou to bol tuhý boj o každú loptičku, diváci sledovali dlhá výmeny od základnej čiary. V prvom sete síce Slovenka vyrovnala z 1:3 na 3:3, v závere však doplatila na to, že pri podaní súperky dvakrát nevyužila náskok 40:0. Druhý set získala vo svoj prospech a v treťom bola dve loptičky od postupu do 2. kola. Rumunka však otočila na 6:5 a v dramatickej koncovke napokon slávila úspech. Schmiedlovej odplatila semifinálovú prehru z turnaja v Riu de Janeiro z roku 2015 a upravila vzájomnú bilanciu na 2:3.