TASR

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kalavská: Na obnovu a vybavenie UNB ide 30 miliónov eur

Do nemocníc už boli dodané nové počítače, monitory vitálnych funkcií, tri CT prístroje a inkubátory.

Na snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 29. mája (TASR) - Na obnovu a rekonštrukciu priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ide 15 miliónov eur, rovnaká čiastka je vyčlenená na prístrojové vybavenie nemocnice. Uviedla to v utorok po prehliadke nemocničných priestorov ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

"Mal som možnosť prejsť osobne stavenisko centrálneho príjmu. Ľudia už budú so svojimi ťažkosťami prijatí v moderných priestoroch a nebudú tu stáť v tých smutných chodbách, ktoré už príchodom do nemocnice vzbudzujú strach," povedal po prehliadke nemocnice premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Doplnil, že s ministerkou si pozrel nielen vynovené časti nemocnice, ale i tie, do ktorých sa za posledných 20 rokov skoro vôbec neinvestovalo. "Som rád, že aj tie oddelenia, ktoré si ešte pamätajú značnú históriu, budú svietiť novotou. Musíme si uvedomiť, že dobré vybavenie a dobré priestory sú dôležité nielen pre pacientov, ale aj pre personál," poznamenal premiér.

Na rekonštrukčné práce pôjde v UNB 15 miliónov eur. Obnovené budú centrálne príjmy v nemocnici Ružinov, Kramáre a v Petržalke. Zrekonštruovaná bude aj JIS, novorodenecké oddelenie, II. Neurologická klinika, Klinika úrazovej chirurgie v nemocnici Kramáre. Obnovený bude aj komplex operačných sál. Rekonštrukciou prejdú príjazdové cesty k centrálnym príjmom, v Petržalke sa vynoví ARO a JIS oddelenie. Dobudovaná bude aj klimatizácia na Kramároch. "Chceme deklarovať, že Kramáre nejdú do žiadneho útlmu, svedčia o tom aj materiálno-technické a stavebné úpravy. Pokiaľ nemocnica Rázsochy nebude stáť, Kramáre budú plne zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska a svojho regiónu,“ povedala Kalavská.

Investovať sa bude aj do prístrojového vybavenia UNB. Do nemocníc už boli dodané nové počítače, monitory vitálnych funkcií, tri CT prístroje a inkubátory. Postupne pribudne aj 24 kusov RTG a C ramien, operačné stoly, anesteziologické prístroje, 51 kusov USG prístrojov, operačný mikroskop či angiograf.

Ministerka zdravotníctva potvrdila, že investície pôjdu aj do Starého Mesta s tým, že rezort zdravotníctva neplánuje túto nemocnicu zavrieť. "UNB má viacero pavilónov alebo pracovísk. My v súčasnosti riešime aj redefinovanie lôžkového fondu daných pracovísk, aby v budúcnosti dokázali nadväzovať na nové pracovisko Rázsochy," uzavrela Kalavská.