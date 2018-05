TASR

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SPŠE v Košiciach otvára nový ročník duálneho štúdia Počítačové systémy

K lákadlám pre študentov patria štipendium a platená prax, prístup k moderným technológiám a pre úspešných absolventov garancia zamestnania. Prihlášky je možné zasielať do 31. mája.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 29. mája (TASR) – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Košiciach otvára v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia ďalší ročník pomaturitného duálneho vzdelávania v odbore Počítačové systémy. K lákadlám pre študentov patria štipendium a platená prax, prístup k moderným technológiám a pre úspešných absolventov garancia zamestnania. Prihlášky je možné zasielať do 31. mája.

"Momentálne prebiehajú pohovory, na základe ktorých vyberáme našich budúcich študentov. V školskom roku 2018/19 otvárame odbor Počítačové systémy pre 30 prvákov," uviedol Miroslav Vaško, riaditeľ vzdelávacieho centra v IT firme.

Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu, trvá tri roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. "Nie je teda špeciálne určené pre absolventov stredných priemyselných škôl elektrotechnických, radi u nás privítame aj absolventov z iných škôl," vysvetlil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. Nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie na štúdium je však úspešné zvládnutie pohovoru a splnenie kritérií. Študenti sa môžu v priebehu štúdia špecializovať na pozície sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Uchádzači musia mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako päť rokov. Úroveň znalostí v oblasti IT nie pritom je podľa Vaška najdôležitejším kritériom výberu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. "Všetko potrebné sa študenti naučia počas štúdia. Najdôležitejšia je pre nás však chuť a motivácia vzdelávať sa a budovať tak svoju kariéru v oblasti IT," vysvetlil riaditeľ vzdelávacieho centra.

Medzi 71 dualistami v súčasnosti študujúcimi v jednotlivých ročníkoch sú iba štyri ženy. Jednou z nich je Radka Semjanová, ktorá si počas štúdia vyskúšala prácu v troch tímoch. Aktuálne pracuje na pozícii ICT Administrator II, aj ďalším dievčatám radí, aby sa nebáli technickej práce a využili šancu pracovať v oblasti IT.

Ako informovala spoločnosť T-Systems Slovakia, duálne štúdium v danom odbore absolvovalo už 40 študentov, svoje uplatnenie vo firme našlo 39 z nich. Najčastejšie obsadzované pozície, ktoré sú pre absolventov štartom kariéry v IT, sú ICT Administrator II, ICT Administrator III či Process Specialist. V júni ukončí toto trojročné štúdium po záverečných a certifikačných skúškach v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou ďalších 18 absolventov.