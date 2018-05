TASR

Dnes o 10:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní ROLAND GARROS: Trungellitimu roadtrip s babkou vyšiel, je v 2. kole

V pondelok zdolal Bernarda Tomica a okrem postupu do 2. kola sa mohol tešiť z prémie 79.000 eur pred zdanením.

Marco Trungelliti. — Foto: TASR/AP

Paríž 29. mája (TASR) - Argentínsky tenista Marco Trungelliti sa na poslednú chvíľu dozvedel, že v hlavnej súťaži na grandslamovom Roland Garros ako lucky loser nahradí Austrálčana Nicka Kyrgiosa. V tom čase bol v Barcelone, no za každú cenu chcel stihnúť zápas 1. kola, nasadol do auta a spoločne so svojou 88-ročnou babkou podnikol 10-hodinový roadtrip do Paríža.

Cesta sa Argentínčanovi vyplatila - v pondelok zdolal na dvorci číslo 9 Kyrgiosovho krajana Bernarda Tomica a okrem postupu do 2. kola sa mohol tešiť z prémie 79.000 eur pred zdanením. "Môj brat s mamou a starou mamou prišli do Barcelony na dovolenku a prenajali si malé auto, aby si mohli pozrieť nejaké pamiatky. Keď som započul, že som sa na Roland Garros dostal do hlavnej súťaže, babka bola akurát v sprche. V priebehu pol hodiny sme si zbalili kufre, nasadli sme do vozidla a vydali sme sa na cestu do Paríža. Z Barcelony sme vyrazili v nedeľu o jednej popoludní a do francúzskej metropoly sme prišli večer o jedenástej. V noci som spal päť hodín a v pondelok ráno okolo pol ôsmej som sa hlásil v klube na dvorcoch Rolanda Garrosa," líčil Trungelliti pre akreditované médiá svoj kuriózny príbeh.

Argentínčan tvrdí, že roadtrip z Barcelony do Paríža ho veľmi neunavil. "Ak v Argentíne nežijete v Buenos Aires, desaťhodinová cesta je pre vás 'malina'. Zvládol som ju úplne v pohode. Som rád, že som využil druhú šancu a napriek neúspešnej kvalifikácii som v Paríži v 2. kole. V Barcelone som jedol veľa barbecue, to je pre nás Argentínčanov jeden zo zmyslov života a do Paríža som prišiel veľmi uvoľnený," dodal Juhoameričan, ktorého v 2. kole čaká Talian Marco Cecchinato.