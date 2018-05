TASR

Slovensko bude mať kandidátku na prezidentku. Chce ňou byť táto žena

Zuzana Čaputová. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. mája (TASR) – Advokátka, dlhoročná občianska aktivistka a v súčasnosti podpredsedníčka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová sa zapojí do boja o Prezidentský palác v budúcoročných prezidentských voľbách. Oznámila to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Slovensku podľa nej treba vrátiť férovosť, slušnosť a vytvoriť podmienky na dôstojný život.

"Slovensko na poste hlavy štátu potrebuje pokojnú silu schopnú spájať, ktorá má dôveru v to, že zmena je možná. Ja túto skúsenosť mám, a preto som sa rozhodla kandidovať," vyhlásila Čaputová, ktorá je známa aj vďaka jej boju za zastavenie pezinskej skládky či za zrušenie Mečiarových amnestií. Dlhé roky spolupracovala s občianskym združením Via Iuris. "Moja doterajšia profesijná stopa sa týka tém práva a spravodlivosti, na to by som dávala silný akcent. Zároveň mojou ďalšou srdcovou témou je oblasť životného prostredia a ďalej sú to rôzne zabudnuté skupiny obyvateľov. Myslím tým najmä starších ľudí," podotkla kandidátka.

Čisto mužské zastúpenie v najvyšších pozíciách verejnej moci je podľa jej slov vhodné kompenzovať ženským prvkom, ktorý môže byť upokojujúci a smerujúci viac k vyjednávaniu než vyhroteniu sporov. "Ženy majú svoje miesto vo verejnom živote, a preto som sa rozhodla tento pokus podstúpiť. Ako to dopadne, to ukážu až voľby," skonštatovala Čaputová.

Podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že hnutie ju plne podporuje a vynaloží všetky sily na to, aby bola zvolená za prezidentku. "Zber podpisov spúšťame už tento týždeň. Z nášho pohľadu je Zuzana kandidátkou, ktorej životný príbeh, osobnosť, morálne aj odborné kvality sú presne tým, čo Slovensko dnes potrebuje v úrade prezidenta," povedal. Čaputová už komunikovala o možnej podpore so stranou Spolu-občianska demokracia. Rokovať bude aj s ďalšími stranami okrem Kotlebovej ĽSNS, Smeru-SD a SNS. K utorku má už zriadený aj transparentný účet.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.