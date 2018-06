Dana porodila tyranovi sedem detí. O všetky sa s láskou stará z piatich eur na deň

Nikoleta Bugalová

Bola týraná vlastným mužom, niekoľkonásobne znásilnená. Toto je príbeh neuveriteľne silnej ženy a obetavej matky, ktorá porodila sedem detí a štyri potratila.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3. júna (Dobré noviny) - Príbeh Dany Polákovej zasiahol nejedno srdce. Dana je totiž žena s veľkým Ž, ktorá nemala v živote na ružiach ustlané. Príbeh tejto rodiny je síce plný bolesti, ale aj neskutočnej lásky a obety.

Dana vyrastala v rómskej osade, rovnako, ako aj jej partner. Po zoznámení sa začali spolu chodiť a neskôr aj žiť. Dana si myslela, že ju čaká nový život po boku milovanej osoby, no mýlila sa. Jej partner totiž nebol taký, ako sa zdal. Po určitom čase ju začal týrať, znásilňovať a strpčovať jej život. Nikdy sa pri ňom nedočkala vďaky, podpory či lásky. Pani Dana „tyranovi“ napokon porodila sedem detí. A niektoré z nich boli výsledkom znásilnenia. To však nie je všetko. Kvôli bitkám od partnera dokonca štyrikrát potratila.

Jej príbeh nenechal nikoho chladným

Pani Dana vstávala každé ráno o piatej, len aby umyla svoje deti v potoku. Nechcela, aby im v škole či v škôlke nadávali, že sú špinavé a zapáchajú. Kým boli v škole a v škôlke, starala sa o domácnosť, varila. No takto to už ďalej nešlo.

Dana musela siahnuť až na úplné dno, pretože pochopila, že žiť v jednej domácnosti s tyranom je nemožné. Vedela, že jedinou možnou voľbou je útek. Preto sa jedného dňa rozhodla, že od tyrana spolu s deťmi odíde. Nemala na výber, a preto zaklopala na dvere útulku pre týrané ženy. Ako sama priznáva, prijali ich s obavami, no veľmi rýchlo ich presvedčili, že sú úplne zbytočné.

Hračky chceli darovať iným deťom

Riaditeľka útulku, pani Chovancová, povedala: „Dennodenne sa o nich stará, nevyžaduje si žiadnu pomoc. Zvláda to úplne sama. Takúto rodinu som naozaj ešte nestretla.“

Problémom pani Dany nebolo len týranie, ale taktiež aj plat. Na výchovu svojich detí mala 5 eur na deň. A je naozaj obdivuhodné, že z toho dokázali vyžiť.

Riaditeľka centra priznala, že deti ju dojali najmä svojou skromnosťou, ktorú preukázali po tom, ako im iní ľudia venovali hračky. „Tieto deti prišli za mnou a povedali mi, či by hračky nemohli venovať. A ja som nechápala, že komu? A oni mi povedali, že deťom, ktoré sa nemajú tak dobre ako my," spomína Chovancová. Čo bolo však obrovským darom pre pani Danu a jej deti, bol krst. Dočkalo sa ho všetkých sedem drobcov.

Pani Dana si zo srdca želá len to najlepšie pre svoje deti a je veľmi vďačná za starostlivosť, ktorú im poskytli. Táto žena si prešla „peklom“, a predsa je z nej láskavá matka, ktorá si zaslúži vďaku, úctu a hlavne to, aby jej so svojou sedemčlennou rodinou bolo v živote dobre. Je krásne, ako dokáže žena, ktorá prežila týranie či znásilnenia, vychovať zo svojich detí dobrých ľudí.