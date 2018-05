TASR

Dnes o 09:39 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní NHL: Vegas zdolalo v prvom finále Washington, rozhodol Nosek

Český útočník v 50. minúte poslal Vegas do vedenia 5:4 a v 60. definitívne rozhodol.

Hrdinom zápasu sa nakoniec stal český útočník Tomáš Nosek, ktorý v 50. minúte poslal Vegas do vedenia 5:4 a v 60. definitívne rozhodol. — Foto: TASR/AP

Vegas 29. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zdolali v noci na utorok v prvom súboji finále play off NHL Washington Capitals 6:4 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy.

Na ľade T-Mobile Arény v Las Vegas to bola od začiatku vyrovnaná partia, pričom oba tímy boli ofenzívne naladené. Ani jeden z nich si dlho nedokázal vypracovať viac ako gólový náskok. Hrdinom zápasu sa nakoniec stal český útočník Tomáš Nosek, ktorý v 50. minúte poslal Vegas do vedenia 5:4 a v 60. definitívne rozhodol.

Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nedostal do zostavy Golden Knights a zápas sledoval len z tribúny.

Záverečné boje o Stanleyho pohár pokračujú druhým duelom v noci na štvrtok opäť na ľade "zlatých rytierov".

Rozprávka Vegas pokračuje a vo svojej premiérovej sezóne v NHL sa hráči z "mesta hriechu" ujali vedenia aj vo finále. V utorňajšom zápase ukázali opäť výborný tímový výkon a kvalitu naprieč celým kádrom. O šesť gólov sa podelili dokopy piati hráči, pričom Nosek i Ryan Reaves hrajú až vo štvrtej, takzvanej checking line. "Celý rok sa živíme energiou, ktorú sem nosia naši fanúšikovia. Sú skvelí a teraz to opäť ukázali," povedal strelec gólu na 4:4 Reaves.

"Sme dobrý defenzívny tím, no v tomto stretnutí to tak nebolo. Ukázali sme príliš veľký rešpekt a to vedia využiť, sú veľmi rýchli v strednom pásme. Musíme sa zlepšiť," uviedol po zápase Jonathan Audy-Marchessault, ktorý po tvrdom hite od Toma Wilsona musel na niekoľko minút opustiť ľad. V šatni sa podrobil vyšetreniam pre obavy z otrasu mozgu, no v závere sa opäť vrátil na striedačku. "Všetko si pamätám, videl som ten hit. Prišiel neskoro. Nechcem o tom veľmi hovoriť, liga sa o to postará. Vieme, aký je hráč," dodal Audy-Marchessault. Wilson sa bránil a z poslednej poznámky protihráča si nič nerobil: "Je to kontaktný šport a k tomu patria takéto súboje. Ak hráte takým fyzickým štýlom ako ja, budete mať svoju povesť. Hrám tvrdo, moja práca je, aby som na ľad priniesol energiu a mimochodom, je to finále Stanleyho pohára. Keď na mňa na konci zápasu kričal zo striedačky, vyzeral byť v poriadku."

Domáci Marc-Andre Fleury pustil za svoj chrbát štyri z 28 striel, jeho náprotivok Braden Holtby päť z 33 pokusov. "Je zrejmé, že toto od nás nikto nečakal a nebolo to to, čo by som chcel. No nie každá noc sa vám perfektne vydarí. Niekedy si dám puk do bránky aj ja sám. Stáva sa to," povedal Fleury. "Podľa mňa som nechytal dobre. Spravil som niekoľko zlých rozhodnutí," sypal si popol na hlavu Holtby.

Tréner Washingtonu Barry Trotz nebol spokojný s výkonom svojich zverencov. "Dokážeme toho viac, musíme nájsť odpoveď na túto prehru. Verím, že vieme pozdvihnúť našu hru na vyššiu úroveň," citovala Trotza stránka nhl.com.

Washington ani Vegas Golden Knights ešte nikdy nezískali Stanleyho pohár. Capitals hrajú svoju druhú finálovú sériu v histórii, nováčik sa do nej dostal už v premiérovej sezóne. Historické štatistiky hrajú do karát "rytierom", pretože v 61 zo 78 prípadov (od roku 1939) klub, ktorý vyhral prvý duel finále, nakoniec získal aj slávnu trofej.

Ako poslednému sa podarilo získať titul napriek prehre v úvodnom finále Bostonu v roku 2011. S Vancouverom dokonca prehrával 0:2 na zápasy, ale vyhral 4:3.

"Myslím si, že ďalší zápas bude iný, všetka nervozita a zlé veci z tohto stretnutia zmiznú. Musíme na to rýchlo zabudnúť a v ďalšom zápase vyhrať," povedal kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin.

Prvý zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/: (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/: VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) Góly: 8. Miller (Haula), 19. Karlsson (Smith, Engelland), 24. Smith (Engelland, Marchessault), 43. Reaves, 50. Nosek (Theodore), 60. Nosek (Perron) – 15. Connolly (Kempný, Burakovsky), 16. Bäckström (Oshie, Vrána), 29. Carlson (Oshie, Bäckström), 42. Wilson (Ovečkin, Kuznecov). Rozhodovali: Joannette, McCauley – MacPherson, Murray, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 18.575 divákov. Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland, Sbisa, Miller – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Perron – Nosek, Bellemare, Reaves Washington: Holtby – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson /stav série: 1:0/

Finálová séria odštartovala veľkolepou predzápasovou šou v T-Mobile Aréne v Las Vegas. Duel sa hral od úvodných minút vo vysokom tempe, oba tímy boli ofenzívne naladené a diváci si prišli na svoje. Už v prvej tretine videli dramatickú zápletku, pekné akcie, tvrdé súboje a najmä štyri góly. Prvý zásah finálovej série strelili "rytieri", keď vo 8. mieste potrestali vylúčenie Burakovského. Haula nabil na modrú Millerovi a jeho delovka príklepom zapadla k pravej žŕdke - 1:0. V 13. minúte mohli zvýšiť Marchessault i Nosek, ale Holtby svojich spoluhráčov podržal a tí mu to vzápätí vrátili. V 15. minúte vystrelil z diaľky Kempný a Connolly šikovne tečoval puk za bezmocného Fleuryho. O 42 sekúnd neskôr bolo už 2:1 pre hostí. Oshie prešiel poza bránku, strela mu síce nevyšla, no prihral nekrytému Bäckströmovi a ten prekonal brankára bekhendom. Ani tento stav však dlho nevydržal. Smithova strela v 19. minúte sa odrazila od mantinelu za bránkou k voľnému Karlssonovi a ten doklepol puk do nekrytej siete - 2:2.

Holtby si v úvode druhej tretiny pripísal výborné zákroky pri strelách obrancov Millera a Engellanda, ale v 24. minúte inkasoval tretíkrát. Vôbec mu nepomohli obrancovia, ktorí pustili domácich k odrazeným pukom, a po prihrávke Engellanda sa presadil Smith - 3:2. V ďalších minútach zatlačili hostia a Fleury musel hasiť pri šanciach Burakovského, Ovečkina, Kuznecova i Vránu. Tlak Washingtonu slávil úspech v 29. minúte. Carlson si výborne nakorčuľoval medzi kruhy, vymenil si puk s Oshiem, ktorý mu ho vrátil zadovkou, čo zaskočilo obranu i Fleuryho a tak najproduktívnejší obranca základnej časti NHL pohodlne zakončil do odkrytej siete - 3:3. Capitals mohli ísť do vedenia v 34. minúte pri presilovke a opäť zásluhou Carlsona. Jeho tvrdú strelu vyrazil Fleury len s veľkou námahou.

Hráčom z hlavného mesta sa to podarilo hneď na začiatku tretieho dejstva, keď si Wilsonovu strelu nešťastne zrazil do bránky Fleury. Vedenie im však vydržalo len minútu a pol a opäť bolo vyrovnané. Nosek sa snažil ešte z uhla prekvapiť Holtbyho, puk sa poodrážal až na hokeju Reavesa a ten trafil ľavý horný roh bránky - 4:4. V 46. minúte napálil Smith do žŕdky a vzápätí ostal po ostrom súboji na ľade otrasený Marchessault. Po chvíli sa pozviechal na nohy, no zamieril rovno do šatne. Pri následnej hre 4 na 4 si ani jeden tím výraznejšie šance nevypracoval. V 50. minúte sa dostali do vedenia opäť domáci hráči, keď sa zblízka presadil Nosek - 5:4. Washington otvoril hru, snažili sa o vyrovnávajúci gól, no mal problémy s prechodom cez dobrú obranu Vegas v strednom pásme. Navyše "rytieri" neustále hrozili z brejkov a v 57. minúte mohol rozhodnúť Marchessault. Holtby sa dostal z bránky približne dve minúty pred koncom, ale ani power play Washingtonu gól nepriniesla. Pár sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky na 6:4 Nosek.