Aby ráno nezaspala do práce v banke, kolegom denne piekla koláčiky. Dopyt bol taký veľký, že v babkinom dome založila cukráreň

Je mladá, krásna a do tretice šikovná. Katka Kaššová si pomalými krôčikmi plní svoj veľký sen. Vyštudovala ekonómiu, no svoje šťastie našla v pečení. Denne prekonáva mnohé úskalia, no aj tak sa nevzdáva a dosahuje veľké úspechy.

Šikovná Katka vytvára hotové diela — Foto: Facebook/Baking moments

BRATISLAVA 28. máj - Nie je nič úžasnejšie, ako keď si mladý človek ide za svojím cieľom. Množstvo ľudí nemá toľko odvahy a svoje sny si ukryjú do škatuliek s názvom „nedá sa“. Cukrárka Katka Kassová taká nie je. Práve naopak. Je to milé, krásne, šikovné a príjemné žieňa, ktoré má v sebe správnu dávku sebaistoty, no na druhej strane pozná význam slova pokora. Svoju záľubu našla v pečení sladkých dobrôt a treba uznať, že by bola veľká škoda, ak by svoj talent nerozvíjala. Ako v rozhovore sama priznala, nie vždy je to jednoduché a často sa treba jednoducho zaťať.

Katka, prezraď nám, čo ťa priviedlo práve k pečeniu sladkých dobrôt?

Piecť som začala počas vysokej školy, kedy som musela skoro vstávať do práce. Bola som zamestnaná v banke a chodila som tam na pol ôsmu ráno. Aby som nemala problém vyliezť z postele, vymyslela som si motiváciu. Vopred som si vždy upiekla nejaký koláč a kúsok som zobrala aj kolegom. Neskôr som si založila blog, kde som uverejňovala recepty a fotky koláčikov. A tak sa to postupne rozbehlo.

Foto: Facebook/Baking moments

Začala si teda s pečením už počas štúdia. Kedy ale prišiel moment s presvedčením, že práve toto je tvoja cesta?

Počas vysokej školy som začala brigádovať v jednej bratislavskej pekárni a piecť som odvtedy už v podstate neprestala. Celé sa to tak popri štúdiu samo od seba rozbiehalo. Dokonca aj v bakalárskej a diplomovej práci som sa venovala pečeniu a tortám a vytvárala som podnikateľské plány zamerané na cukráreň. Po skončení školy som sa rozhodla venovať pečeniu naplno.

Vieme, že si študovala ekonómiu, rozhodla si sa ale ísť úplne inou cestou. Čo na to tvoja rodina?

Rodina si najprv myslela, že si robím srandu, a tak to zo začiatku neriešili. Veľmi rýchlo však pochopili, že to myslím vážne a nadšení naozaj neboli. Pomohla mi najmä mamina, ktorá mi od začiatku držala palce a podporovala ma. Vždy, keď som bola na pochybách, položila mi otázku, čo najhoršie sa stane, keď o moje koláče nebude záujem. Vtedy som si uvedomila, že hocikedy sa môžem normálne zamestnať a byť spokojná, že som to aspoň skúsila a urobila pre to všetko.

Foto: Baking moments

Skúsme sa teraz vrátiť k tvojim prvotinám. Pamätáš si na svoje prvé sladké dobroty?

Keďže sa u nás doma nikdy nepieklo, nevedela som o pečení koláčov a tort absolútne nič. Moje prvé výtvory neboli preto žiadne kulinárske zážitky ani estetické veľdiela. Vyzeralo to asi tak, že na zakúpené predpripravné cesto som poukladala ovocie a dala do rúry. Až postupne som začala všeličo skúšať a učiť sa. To robím dodnes.

Takmer každej začiatočníčke sa sem tam niečo nepodarí a rovno to putuje do koša. Ako si bola na tom ty?

Nespomínam si na takú situáciu. Musím si zaklopať, že sa mi, našťastie, všetko vždy podarilo a nemusela som vyhadzovať. Aj keď teraz si spomínam, že keď som mala v lete v byte asi 28 stupňov, tak sa mi nevyšľahali šľahačky a roztekali sa krémy. Aj s týmto som sa popasovala. Tortu som dokončila u kamarátky, ktorá mala doma klimatizáciu.

Foto: Facebook/Baking moments

Kde si začala piecť?

Najprv som piekla doma, ale to sa od určitého momentu už nedalo. Najmä kvôli hygiene, obmedzenému priestoru a kapacite.

Naznačila si teda, že počet zákazníkov pomaly začal rásť. Ako si túto situáciu vyriešila?

Vhodné priestory som si spravila u starých rodičov v rodinnom dome na prízemí. Tam teraz chodím do práce. Mám tam vybavenú kuchyňu, kanceláriu aj sklad. Jednoducho všetko, čo k pečeniu potrebujem. Zariaďovanie ale nebolo vôbec ľahké. Priestory bolo potrebné prekolaudovať na cukrársku výrobu a tým pádom splniť rôzne prísne hygienické, požiarne a bezpečnostné opatrenia.

Foto: Facebook/Baking moments

Väčšina ľudí chodí do práce od pondelka do piatka. Rôzne oslavy bývajú však najmä cez víkendy. Aký je tvoj pracovný čas a kedy máš voľné dni?

Ja pracujem intenzívne od stredy do soboty, niekedy aj v nedeľu. Vyhovuje mi, že si môžem čas manažovať sama. Keď chcem alebo potrebujem voľno, tak si ho jednoducho spravím. Prácu mávam nárazovo najmä na víkendy. Už sa mi ale sem tam stane, že mám pečenie aj počas týždňa, takže toho voľného času ubúda. A čo sa týka voľna a oddychu, takzvaného víkendu, ten mám v pondelok a v utorok.

Máš toho teda celkom dosť. Pracuješ sama alebo máš nejakú výpomoc?

Pracujem sama, pretože mi to tak vyhovuje. Mám rada veci pod kontrolou a viem, čo odovzdávam zákazníkom. Prijímam preto objednávok toľko, aby som všetko zvládla sama. Nie je mojím cieľom ísť za kvantitou na úkor kvality.

Foto: Facebook/Baking moments

Určite máš za sebou množstvo úspechov. Ktorý ale považuješ ty za ten najväčší?

Za môj najväčší úspech pokladám fakt, že som sa od pečenia tort nenechala odradiť istotou stabilného zamestnania a poznámkami pochybujúceho okolia.

Čo sa týka cukrárstva, vzdelávaš sa?

Jasné, že sa vzdelávam, ale tak po svojom. Po vysokej škole som si urobila rekvalifikačný kurz, následne cukrárske skúšky na živnostenskej komore a už som vlastne oficiálne cukrárka. Pravidelne ale absolvujem rôzne kurzy. Napríklad pred pár dňami som bola v Londýne v jednej známej vychytenej cukrárni. Tam nás učili vyrábať kvety z cukrovej hmoty, obaľovať torty fondánom tak, aby mali dokonalé a ostré hrany. Musím priznať, že to nie je vôbec jednoduché. Som rada, že som kurz absolvovala, aj napriek tomu, že robím niečo úplne iné. Keď však z chladničky vybrali zarobený bielkový prášok s vodou namiesto vajec a do korpusu použili margarín, vedela som, že tortu maximálne zo slušnosti ochutnám.

Foto: Facebook/Baking moments

Odpoveďou si naznačila, že ty si za kvalitné potraviny a tvoje torty majú trošku inú fazónu. Viem, že sa venuješ naked tortám, prečo si sa zamerala práve na ne?

Začala som piecť naked torty, keď na Slovensku ešte len začínal celý tento tortový ošiaľ. Ľudia ich vtedy veľmi nepoznali. Piekla som ich zo začiatku najmä pre seba, rodinu a kamarátov. Nechcela som im dávať žiadne lepidlá. Myslím si, že torta môže byť aj krásna a chutiť ešte lepšie ako vyzerá, aj napriek tomu, že do nej nejde margarín, kilo cukru a nie je potiahnutá hmotou, ktorú aj tak každý nechá na tanieri.

Dozvedeli sme sa, že si vydala už aj knihu, máš v pláne pokračovať aj touto cestou?

Keby mi prišla ponuka vydať ďalšiu knižku, tak by som do toho išla. Zatiaľ to ale nie je aktuálne.

Skúsme teraz prejsť na inú nôtu. Čomu sa okrem pečenia rada venuješ?

Veľmi rada sa hýbem a športujem. Od desiatich rokov tancujem. Začala som v detskom folklórnom súbore a odtiaľ som prešla do tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy, ktoré sú známe kombináciou slovenského folklóru a rokovej hudby. Keďže som odmalička na pohyb zvyknutá a tanec už pomaly kvôli tortám vypúšťam, začala som sa venovať jóge a chodievam behať. Ešte veľmi rada cestujem a varím.

Foto: Facebook/Baking moments

Každý má svoje plány do budúcna, podelíš sa o tie svoje?

Ja všeobecne o budúcnosti nerozmýšľam a nezaoberám sa ňou. Určite by som sa ale chcela stále niekam posúvať, či už v pracovnom alebo osobnom živote. Chcem piecť torty aj naďalej, mať vlastnú rodinu a v podstate sa venovať len tomu, čo ma baví. Tak ako doteraz. To, akým smerom sa bude všetko uberať, netuším a nechám sa prekvapiť.

A také klišé na záver. Ochutnávaš svoje dobroty?

Ja milujem svoje torty, takže jednoznačne áno! Ochutnávam každý jeden korpus, ktorý upečiem. Krém, ktorý namiešam a jednoducho všetko, čo vytvorím. To znamená, že z odrezkov, džemu, ovocia, krému a čokolády si urobím taký malý „chlebíček“ do ruky. Vždy si poviem, že len ochutnám, ale nakoniec ho celý zjem. To sú potom v niektoré dni vlastne moje raňajky, obedy a večere.

Kávička s Katkou a príjemný rozhovor len potvrdil, že prvý dojem neklame. Je naozaj taká, aké sú jej torty. Prirodzená, úprimná a veselá.