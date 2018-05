TASR

Kozák chce odohrať dobré zápasy, verí v správne nastavenie v hlavách

S oboma najbližšími súpermi - Holandskom i Marokom - majú Slováci zatiaľ zlé výsledkové skúsenosti.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák počas tlačovej konferencie pred prípravnými zápasmi s Holandskom a Marokom 28. mája 2018 v Senci. — Foto: TASR/Martin Baumann

Senec 28. mája (TASR) - Na pondelkovom zraze slovenskej futbalovej reprezentácie pred prípravnými zápasmi s Holandskom (31. mája o 20.45 h, Trnava) a Marokom (1. júna o 20.00 h, Ženeva) mal tréner Ján Kozák k dispozícii takmer kompletný 23-členný káder. Neskôr sa mal k výprave v Senci pripojiť brankár a debutant v národnom tíme Marek Rodák, včas sa nedostavili ani Albert Rusnák a Peter Pekarík.

"Ostatní hráči sú tu a sú zdravotne v poriadku. Verím, že ďalšie zmeny v kádri nenastanú, keďže na stopérskom poste mám vypadli už štyria hráči. Teším sa na Holandsko aj Maroko, je to v oboch prípadoch kvalita. Verím, že sa naši chlapci dobre nastavia v hlavách. Chceme s oboma súpermi odohrať dobré zápasy. Holandsko je dlhodobo mužstvo, ktoré bolo v Európe dominantné. Na ME 2016 ani MS 2018 sa Holanďania síce nedostali, čo je nová situácia. Snažia sa opäť dostať na vrchol, pretože disponujú veľkým množstvom kvalitných hráčov a na lavičke majú nového skúseného trénera. Motivácia pre holandských hráčov dostať sa do kádra je veľká, takže o to ťažšie to pre nás bude," povedal kormidelník slovenského tímu, ktorého čaká jubilejný 50. zápas vo funkcii.

Zatiaľ dosiahol 28 víťazstiev, 9 remíz a 12 prehier. K priaznivej bilancii prispel aj marcový triumf Slovákov na King's Cupe v Bangkoku, keď v semifinále zdolali SAE 2:1 a v boji o trofej si poradili s domácim Thajskom 3:2. Vtedy vo výbere pre zranenie chýbal špílmacher Marek Hamšík, ktorý je teraz k dispozícii. V kádri však nefiguruje stopér Martin Škrtel, ktorému reprezentačný kouč po náročnej sezóne doprial voľno. Z trojice brankárov chce vidieť v akcii všetkých. "Zatiaľ však nie som rozhodnutý, ako medzi nich rozdelím minutáž," poznamenal Kozák. Viacerí hráči sú dlhší čas mimo zápasového rytmu, keďže väčšina ligových súťaží sa skončila už pred dvoma či troma týždňami: "Mali síce voľno, ale bez pohybu dlho nevydržia. Každý z nich sa chcel pripraviť na tento zraz čo najlepšie. Sú profesionáli a futbal je ich chlebík. Uvidíme, ako budú vyzerať po futbalovej stránke, ale fyzická stránka by nemala byť problém."

Po King's Cupe dostal opäť pozvánku do národného tímu Michal Šulla, hoci sa vo finále turnaja proti Thajsku nevyhol chybe, po ktorej Slováci inkasovali. "Tú chybu som si hneď uvedomil a snažil som sa po zmene strán ju napraviť. Asi som s výnimkou tej chyby urobil dobrý dojem, keď ma tréner Kozák podržal a opäť mi dal dôveru," povedal brankár bratislavského Slovana, ktorý sa na konfrontácie s Holandskom a Marokom teší bez ohľadu na to, koľko minút odchytá. "Musíme sa dobre pripraviť a pokúsime sa prekvapiť fanúšikov. Reprezentovať je česť pre každého hráča, keď mi dá tréner šancu, určite sa poteším." Dovolenku nestihne, keďže po plnení reprezentačných ho čakajú klubové povinnosti. "Oddýchnem si doma s rodinou a načerpám sily za pár dní, keďže už 11. júna začíname so Slovanom s letnou prípravou."

S oboma najbližšími súpermi majú Slováci zatiaľ zlé výsledkové skúsenosti. S "Oranjes" v oboch vzájomných meraniach síl ťahali za kratší koniec (1:2 v osemfinále MS 2010 v Durbane, 0:2 v máji 2012 v prípravnom zápase v Rotterdame), s Marokom vo februári 1994 pod vedením Jozefa Vengloša prehrala novotvoriaca sa reprezentácia 1:2. Pre Holandsko a Slovensko pôjde o prípravu na Ligu národov, resp. kvalifikáciu ME 2020. Maročanov čaká už o pár týždňov štart na finálovom turnaji MS v Rusku, kde v B-skupine narazia na Irán, Španielsko a Portugalsko.

Domáce zápasy slovenského tímu videlo zatiaľ 996.564 divákov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) očakáva vo štvrtok na tribúne Štadióna Antona Malatinského v Trnave účasť miliónteho fanúšika, pre ktorého pripravil prekvapenie. V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine. Druhý súper SR v novovytvorenej súťaži je Česko.