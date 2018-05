TASR

Dúbravka čaká na definitívu z Newcastlu: Záleží na zotrvaní Beniteza

V dvanástich stretnutiach najvyššej anglickej súťaže si pripísal štyri čisté kontá a výkonmi si zažiadal o trvalý prestup zo Sparty Praha.

Slovenský brankár Newcastle United Martin Dúbravka. — Foto: TASR/AP

Senec 28. mája (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka prišiel na pondelňajší reprezentačný zraz po vydarenom polročnom hosťovaní v Newcastli United. V dvanástich stretnutiach najvyššej anglickej súťaže si pripísal štyri čisté kontá a výkonmi si zažiadal o trvalý prestup zo Sparty Praha.

Už v najbližšom čase by sa malo rozhodnúť, či si účastník Premier League uplatní opciu na transfer. "Snažil som sa robiť dobré meno Slovensku a, samozrejme, aj sebe. Verdikt padne tento týždeň. Beriem to ako realitu, viem, čo je v hre, záleží na tom, či zostane tréner Rafael Benitez. Verím, že situácia sa rozuzlí v najbližšom čase. Snažím sa to brať tak, že stále je čas a priestor, aby sa rozhodli. Snáď som ich výkonmi zaujal a upútal, v ďalších dňoch si sadneme a uzavrieme to," povedal Dúbravka, ktorý nemal po skončení klubovej sezóny veľa príležitostí na odpočinok: "Vrátil som sa do Prahy, kde som si potreboval zariadiť veci. Naspäť na Slovensku bolo tiež veľa hektiky, okrem toho som sa musel udržiavať v kondícii, pretože máme dvojzápas, na ktorý som chcel byť pripravený."

V prvom z dvojice nadchádzajúcich prípravných stretnutí sa Slováci stretnú vo štvrtok v Trnave s Holanďanmi, 4. júna nastúpia vo švajčiarskej Ženeve proti Maročanom. Tí sa na rozdiel od európskeho súpera prebojovali na majstrovstvá sveta do Ruska. Tréner Ján Kozák avizoval, že okrem 29-ročného Dúbravku chce medzi žrďami vyskúšať aj mladších brankárov Michala Šullu s Marekom Rodákom. "Holandsko je veľmi kvalitný súper. Uvedomujeme si jeho silu, má kvalitných hráčov. Opäť to bude výzva a náročný zápas rovnako ako s Marokom. Verím, že ukážeme naše silné stránky a potešíme našich fanúšikov. Je prirodzené, že na holandskej strane muselo dôjsť k obmene hráčskeho kádra a možno aj ku generačnej výmene. V zápasoch dokazujú, že majú atraktívny herný systém. Teším sa na tento zápas, ako sa teším na každý v reprezentačnom drese," dodal Dúbravka.

Zmeny v kádri, hoci len dočasné, nastali aj v slovenskom tábore. Týkajú sa najmä defenzívy, kde z rôznych dôvodov chýbajú Martin Škrtel, Norbert Gyömbér či Lukáš Štetina. Na šancu bude čakať Boris Sekulič, ktorý si v Slovane Bratislava v tomto ročníku vyskúšal všetky obranné posty. "V tejto sezóne som hral stopéra a väčšinou pravého obrancu, no v uplynulých stretnutiach aj ľavého. Najdlhšie som v Slovane hral vpravo, nemám však problém ani na ďalších postoch," povedal Sekulič. Netradičné zloženie slovenskej defenzívy preverí ofenzívne zamerané Holandsko: "Tamojšia liga aj tamojší hráči sú ofenzívne veľmi dobrí, určite pôjdu za víťazstvom útočným futbalom, ako je zvykom u všetkých Holanďanov."