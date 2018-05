TASR

Tréner Guľa sa už venuje mladým reprezentantom, verí v úspešnú misiu

V nedeľu absolvoval posledné vystúpenie na lavičke MŠK Žilina a v pondelok sa už venoval slovenskému tímu do 20 rokov, ktorý vedie ako kouč reprezentačnej dvadsaťjednotky.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa na zraze tímu SR do 20 rokov pred prípravným zápasom s Moldavskom, 28. mája 2018 v Šamoríne. — Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 28. mája (TASR) - Futbalový tréner Adrián Guľa sa musel veľmi rýchlo preorientovať z klubových na reprezentačné povinnosti. V nedeľu absolvoval posledné vystúpenie na lavičke MŠK Žilina a v pondelok sa už venoval slovenskému tímu do 20 rokov, ktorý vedie ako kouč reprezentačnej dvadsaťjednotky.

Guľa sa so Žilinčanmi rozlúčil neúspechom vo fortunaligovej baráži o účasť v Európskej lige s Trenčínom. Debut v novej funkcii má na programe v stredu 30. mája v Kišiňove, kde sa jeho zverenci stretnú s domácim Moldavskom: "Včera bolo včera, dnes je už pre mňa nový deň. Mám energiu od chlapcov a z práce pre slovenský futbal, čo považujem za najvyšší stupeň pôsobenia. Musíte myslieť dopredu a nepozerať sa, čo bolo. Teším sa na tréning a neviem sa dočkať, ako uvidím chlapcov v akcii. Verím, že nielen prvý zápas bude úspešný, ale aj celá misia bude mať zmysel a zanecháme silnú pečať pre slovenský futbal."

Hlavného kouča zastúpil na nedeľnom zraze kondičný tréner Peter Boďo. Ďalšie posty v realizačnom tíme prešli po odchode Pavla Hapala s Otom Brunegrafom iba jednou zmenou, na post asistenta prišiel Guľov žilinský kolega Marián Zimen. "Zatiaľ som hráčov videl iba na raňajkách, keďže sme pricestovali v noci. Predchádzajúci tréneri odviedli skvelú prácu aj v oblasti disciplíny, ktorá je nastavená. Realizačný tím zostal pohromade, zatiaľ pribudol jedine Marián Zimen. Ideme v zabehnutých koľajách, postupne sa budeme snažiť vniesť niečo vlastné, čo je prirodzené. Všetko funguje na vysokej úrovni, verím, že to pretavíme aj do úspešných výkonov a výsledkov," povedal Guľa. K dispozícii má záznamy z uplynulých duelov mladých Moldavcov, v prípravnom súboji sa však sústredí predovšetkým na svojich hráčov: "Nebudeme chlapcov príliš zaťažovať súperom, potrebujeme sa zamerať na náš proces. V krátkom čase do nich chceme dostať určité princípy hry, dáme im jeden, dva podnety o súperovi, no podstata je, ako budeme hrať my."

Súčasný kvalifikačný cyklus dvadsaťjednotiek je v plnom prúde, hráči z momentálnej Guľovej nominácie sa budú uchádzať najmä o miesto v nasledujúcom mužstve tejto vekovej kategórie: "Verím, že na nás čaká úspešný vstup a budeme cítiť energiu, dostatočné sebavedomie aj kvalitnú hernú zložku. Snáď dovezieme víťazstvo, aj keď je to prípravný zápas, niekedy je podstatný tiež prvý dojem. Sú tu chlapci, ktorí majú šancu byť súčasťou nového tímu do 21 rokov. Je to príležitosť pre ročníky 1998, 1999 i mladšie, lebo dnes to nie je iba o veku. Aj mladší hráč s kvalitou to môže odohrať. Motivácia spočíva v dvadsaťjednotke, majstrovstvách Európy a neskôr v áčku, ktoré by malo byť prioritou. Takisto legionári, ktorí už mali voľno, chceli prísť. Je na nás, aby sme ich správne namotivovali."

Guľa má v kádri šiestich hráčov MŠK Žilina, jeden z nich je obranca Kristián Vallo. "Teším sa, že po skončení klubovej sezóny ešte môžeme odohrať zápas v Moldavsku. Som rád, že som sa tu opäť stretol s chalanmi a trénerom Guľom, ktorý ma v Žiline viedol tri roky. Teraz je to trochu iné, keďže sme v reprezentácii, ale tak či onak som rád, že sme tu spolu. Náš cieľ je jednoznačne víťazstvo, ale určite chceme ukázať aj peknú hru," dodal 19-ročný pravý obranca.