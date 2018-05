TASR

Žilinský primátor I. Choma navrhne zníženie mestských daní a poplatkov

Zmena v poplatkoch za komunálny odpad by mohla priniesť pre štvorčlennú rodinu v Žiline ročne úsporu približne deväť eur.

Žilinský primátor Igor Choma na archívnej snímke. — Foto: TASR/archív

Žilina 28. mája (TASR) – Primátor Žiliny Igor Choma chce na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) predložiť návrh na úpravu sadzieb mestských daní a poplatkov, čo podľa neho umožňuje dobrá kondícia mestských financií.

"Z vlastnej iniciatívy budem predkladať návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré upravuje výšku sadzieb za mestské dane. Ak poslanci podporia tento návrh, zníženie poplatkov pocítia Žilinčania už v nasledujúcom kalendárnom roku," vysvetlil Choma.

Doplnil, že po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom by došlo k výraznejšiemu zníženiu dane za psa. "V tomto prípade je žilinská radnica dokonca pripravená pre fyzické osoby túto daň zrušiť celkom. Čiastočne sa upraví aj daň z nehnuteľností a daň za komunálny odpad pre fyzické osoby," uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Zmena v poplatkoch za komunálny odpad by mohla priniesť pre štvorčlennú rodinu v Žiline ročne úsporu približne deväť eur. "Pri poplatku za komunálny odpad sa bude rozlišovať sadzba poplatku pre množstevný zber, kde je pripravovaná tzv. litrová sadzba a zvýhodnená sadzba pre zbernú nádobu s vyššou kapacitou objemu. Momentálne je stanovená jedna sadzba, a to 0,024 eura za liter," priblížil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Karol Krutek.

Primátor plánuje predložiť aj materiál o bezplatnej MHD pre poslednú skupinu obyvateľov Žiliny, ktorá doteraz tento benefit nemohla využívať. Zadarmo by tak mohli cestovať všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Žiline a bez podlžností voči mestu. "Ak budú mať zaplatené dane z nehnuteľností, za psa a poplatky za odpad, môžu sa voziť mestskou hromadnou dopravou zadarmo. Ostatní si budú musieť platiť. Pre mesto je dôležité, že sa nám zvýši počet ľudí s trvalým pobytom v Žiline, čo bude mať dopad na podielové dane, ktoré prichádzajú zo štátu a budeme ľudí motivovať k plateniu miestnych daní," zdôraznil primátor.

Ďalší efekt sa podľa neho odrazí na množstve vozidiel v meste. "Na základe skúseností z iných miest očakávame, že sa výrazne preriedi doprava. Bude nás to síce stáť peniaze navyše, ale mesto na to bude mať prostriedky," dodal Choma s tým, že bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov by po schválení zastupiteľstvom mohla začať platiť od roku 2019.