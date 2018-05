TASR

Teplické gymnázium nesie čestný názov po Mikulášovi Galandovi

Žiaci gymnázia sa učia i ruštinu, finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu či globálne a rozvojové vzdelávanie, škola má tiež navýšené hodiny informatiky.

Na snímke budova Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach, 28. mája 2018. — Foto: TASR Alexandra Moštková

Turčianske Teplice 28. mája (TASR) - Jedno z prvých gymnázií na Slovensku sídlilo v Kláštore pod Znievom. Jeho pokračovateľom je gymnázium, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach. Vzdelávacia inštitúcia v tamojšej mestskej časti Horné Rakovce si zakladá na rodinnej atmosfére, športe či informatike.

Spojená škola v Horných Rakovciach funguje vo svojej terajšej podobe od roku 2008. Jej organizačnými zložkami sú Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) s prvým stupňom a Gymnázium Mikuláša Galandu so štvorročnou a osemročnou formou štúdia. Gymnázium vzniklo v roku 1970, čiže o dva roky si pripomenie 50. výročie. "Hrdí sme na to, že sme pokračovateľom kláštorského gymnázia. Zlúčením kláštorských a teplických tried vznikla jedenásťročná škola, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1959," načrtol riaditeľ školy Igor Arvensis.

Gymnázium nesie čestný názov po maliarovi Mikulášovi Galandovi od roku 2003. "Je to náš slávny rodák, ktorého si pripomíname i tým, že máme vystavené jeho diela na chodbách školy. Samozrejme, nie sú to originály," priblížil riaditeľ.

Školu podľa neho navštevujú nielen deti z Turčianskych Teplíc a okolitých obcí, ale i z Koštian, Martina či Kláštora pod Znievom. "My sme oproti Martinu, keď to porovnám s ostatnými gymnáziami, menšie gymnázium. Niektorým deťom a rodičom vyhovuje, keď je prostredie rodinné. Ja ako riaditeľ poznám každého žiaka po mene. Výchovná stránka u nás tým, že je menej detí a môžeme sa im aj individuálne venovať, je kvalitatívnejšie na tom trošku lepšie ako na väčších gymnáziách. Veľa detí a ich rodičov je spokojných, preto aj podporili petíciu na záchranu gymnázia," vysvetlil.

Riaditeľ sa snaží, aby deti z MŠ prechádzali na ZŠ a potom i na gymnázium. Deti z prvého stupňa ZŠ chodia do priestorov gymnázia i na telocvik či informatiku. ZŠ sa môže pochváliť i rozvíjaním tradícií. "Pani učiteľka Gabriela Očkajová založila Lúčik, ktorý rozvíja tradície folklóru, a to tam asi najviac dominuje. Sme prepojení i so základnou umeleckou školou, deti sú tak vďaka tomu veľmi umelecky zdatné. Majú i rozšírené vyučovanie telesnej výchovy," ozrejmil.

Žiaci gymnázia sa učia i ruštinu, finančnú gramotnosť, environmentálnu výchovu či globálne a rozvojové vzdelávanie, škola má tiež navýšené hodiny informatiky. "My sme kedysi aj mali zameranie na informatiku, čo teraz nie je. V rámci našej školy máme aj program ECDL, v rámci ktorého maturanti dostávajú certifikát alebo vodičák na počítač. V dnešnej dobe to má veľký význam, lebo keď sa robia výberové konania hlavne na inžinierov, znalosť počítačov dominuje. Žiaci to aj využívajú," ozrejmil riaditeľ školy.

Škola má tiež veľa športových krúžkov, na cvičenie detí využívajú telocvičňu, posilňovňu, chlapci a dievčatá sa však učia i v chemickom laboratóriu, v priestoroch gymnázia sídli i jazyková škola.

Materskú školu navštevuje v súčasnosti 60 detí, na prvom stupni základnej školy je 55 žiakov a na gymnázium chodí 180 chlapcov a dievčat. "Detí nám pribúda, pretože roky predtým sme mali menší počet žiakov. Ohľadom osemročného gymnázia je situácia komplikovanejšia, lebo päťpercentná kvóta (v rámci novely školského zákona, pozn. TASR) nám nedovolila otvoriť prímu v budúcom školskom roku. Situácia sa v rámci mesta však rieši," dodal Arvensis.

Na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach vychovávajú mladšie deti staršie

Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, ktoré je organizačnou zložkou tamojšej školy, má štvor- i osemročnú formu štúdia. V tých istých priestoroch sa tak stretávajú mladšie deti so staršími žiakmi. Väčšinou sa starší snažia vychovávať mladšie ročníky, v škole v teplickej mestskej časti Horné Rakovce je to naopak.

"Je to veľmi zaujímavé sledovať. Je tam vidieť, ako sa generácia vyvíja. Skôr tí mladší, desaťroční, idú vychovávať 18-ročných. U desaťročných je sebavedomie iné ako u 18-ročných. Skôr by to malo byť, íha, tu je maturant, ale nie je to tak. Keď k nám prídu desaťroční, je to ako keby ste hodili rybu do vody," načrtol riaditeľ školy Igor Arvensis.

Mladšie deti sa podľa neho v škole veľmi rýchlo zorientujú a veľmi dobre sa tam cítia. "Ja by som povedal, že najšťastnejší sú tu práve tí najmladší. Keď sa porovnávajú s rovesníkmi zo základných škôl, nemajú tam maturantov a u nich je to také, že sa v desiatich rokoch cítia ako v strednej škole. Sú hrdí na to, že sú ako desaťroční na gymnáziu a majú svojho spolužiaka, 18-, 19-ročného. Vychovávanie starších mladšími je skôr v detskej rovine, úprimnej. Skôr je to na úsmev, ako na pozastavenie sa, čo si to dovoľujú," podotkol.

Na teplickom gymnáziu sú podľa riaditeľa i veľmi dobré vzťahy, nemajú tam problém so šikanou, fyzickým či psychickým násilím, občas sa tam však stane, že tam zvykne konflikt.

Medzigenerečná spolupráca nefunguje len medzi samotnými žiakmi, ale i žiakmi a dôchodcami. "Tým, že tu máme dom dôchodcov, kolegyňa vždy organizuje stretnutie dôchodcov s našimi žiakmi, čo je veľmi milé. Navzájom si vymenia nejaké darčeky, deti si vždy pripravia program, porozprávajú sa. Pýtajú sa, ako sa majú, čo študujú, čo robia vo voľnom čase. Pre dôchodcov stretnúť sa s našimi mladými prináša energiu, je to u nás tradícia. V rámci roka, keď sú sviatky, ich navštívia, aby pookriali a vyčarili im úsmev na tvári," priblížil Arvensis.

Škola svojich žiakov do tejto aktivity podľa neho nenúti. "V rámci našej školy sú deti, ktoré toto chcú. Hneď ako táto akcia je, ponúkne sa im, nič sa tu neprikazuje. Môžem povedať, že zo 180 žiakov sa nájdu tí, čo to chcú," dodal.

Teplické gymnázium má i vlastný školský časopis, počas školského roka sa jeho žiaci zapájajú do viacerých podujatí i projektov. Organizovali dokonca i medzinárodnú konferenciu TEDxYOUTH Turčianske Teplice, kde sa v minulosti predstavil i rečník z Malawi.