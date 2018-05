TASR

ROLAND GARROS: Kužmová po víťaznom debute: Podržal ma servis

Slovenská tenistka pri premiére v hlavnej súťaži na Roland Garros vyradila taliansku kvalifikantku Francescu Schiavoneovú v dvoch setoch.

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa čoraz viac udomácňuje aj na antuke. Na EMPIRE Slovak Open v Trnave zakončila spanilú jazdu ziskom titulom a dobrú formu potvrdila aj v úvode druhého grandslamového turnaja roka. Pri premiére v hlavnej súťaži na Roland Garros vyradila taliansku kvalifikantku Francescu Schiavoneovú 7:6 (2), 7:6 (2).

Triumf nad parížskou šampiónkou z roku 2010 sa nerodil ľahko, o to mala z neho Kužmová väčšiu radosť. "Bol to veľmi ťažký zápas. Ona hra taký antukový štýl, ktorý mne veľmi nesedí. Nerobila žiadne chyby, všetko som si musela vybojovať sama. O to viac som rada, že som to zvládla. V tajbrejkoch som chytila začiatky a dobre som zaservovala, čo mi veľmi nešlo skoro v celom zápase," povedala pre www.starsforstars.eu.

V 2. kole 20-ročnú Slovenku čaká štvrtá nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová. Vlaňajšia štvrťfinalistka sa v nedeľu potrápila s Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou. V prvom sete prehrávala 1:5, no dokázala otočiť nepriaznivý vývoj. "Bude to úplne iný zápas ako proti Schiavoneovej. Viky môže hrať oveľa uvoľnenejšie, nemá čo stratiť. Favoritkou bude Svitolinová. Pozrieme si nejaké jej zápasy a budeme sa snažiť na ňu vymyslieť účinnú taktiku," uviedol pre TASR Kužmovej tréner Michal Mertiňák.