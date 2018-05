TASR

Dnes o 10:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní LeBron James dostal Cleveland do finále NBA: Máme šancu stať sa majstrami

Vo finále sa Cleveland stretne s víťazom Západnej konferencie, ktorým bude úspešnejší z dvojice Golden State Warriors - Houston Rockets.

Útočník Clevelandu Cavaliers LeBron James reaguje v siedmom zápase finále play off Východnej konferencie zámorskej NBA proti Bostonu Celtics 27. mája 2018 v Bostone. — Foto: TASR/AP

New York 28. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers postúpili do finále NBA. V noci na pondelok triumfovali na palubovke Bostonu Celtics 87:79 a sedemzápasovú sériu finále play off Východnej konferencie vyhrali 4:3. Hostí priviedol do štvrtého finále prestížnej súťaže za sebou LeBron James 35 bodmi.

"Máme šancu stať s majstrami. Nezáleží na tom, ako to bude celé prebiehať a či zvíťazíme. Ja chcem iba hrať a súťažiť," citovala Jamesa agentúra AP.

Boston v TD Garden prehral prvý duel v tohtoročnom play off a práve v najmenej vhodnej chvíli. Predtým pred domácim publikom vyhral desať zápasov za sebou. James okrem bodov pridal aj 15 doskokov a 9 asistencií. Zahrá si tak celkovo už v deviatom finále, ôsmom za sebou. "Chceli sme ho čo najviac vyšťaviť a hrať najlepšie ako vieme. Myslel som, že sa nám to dlho darilo, no Lebron aj tak dal 35 bodov," uviedol tréner Bostonu Brad Stevens. Hoci "Cavs" hrali bez Kevina Lovea, ktorého v minulom zápase vyradil otras mozgu, zabral im Jeff Green. Ten proti bývalému klubu zaznamenal 19 bodov a osem doskokov.

Domáci Jayson Tatum je prvý nováčik od roku 1970, ktorý nastrieľal minimálne 20 bodov v najmenej desiatich dueloch play off.

Vo finále sa Cleveland stretne s víťazom Západnej konferencie, ktorým bude úspešnejší z dvojice Golden State Warriors - Houston Rockets. V tejto sérii je stav nerozhodný 3:3, obhajca titulu Golden State nastúpil v rozhodujúcom súboji na palubovke texaského tímu v noci na utorok (3.00 SELČ).