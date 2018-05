Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Zabudnite na perníky s nudnými frázami. Tri Slovenky vyrábajú „porníky“ s vtipnými vyznaniami

Spojili svoje kamarátske sily a rozhodli sa pre nevšedné podnikanie. Aďa, Zdenka a Romana ponúkajú sladkú dobrotu s neobyčajnými vyznaniami.

Adriána Moravčíková, Zdenka Bubáková a Romana Metelková rozbehli odvážne podnikanie — Foto: Archív Porníky

BRATISLAVA 29. mája - Adriána Moravčíková, Zdenka Bubáková a Romana Metelková sú nerozlučné kamarátky už roky. Keďže si veľmi rozumejú, rozhodli sa vstúpiť aj do spoločného podnikania. Mladé dámy sa dokážu okrem iného zabaviť na rovnakých vtipoch a nemajú problém mierne vytŕčať z pomyselného radu. Dôkazom sú aj ich nezvyčajné medovníkové srdcia. Do konzervatívnej slovenskej spoločnosti priniesli niečo nové, mierne štipľavé, no bezpochyby originálne. Kto je zvyknutý len na klasické frázy a vyznania lásky na voňavom medovom pečive, si po rozhovore so zakladateľkami rozšíri svoje obzory. Práve tieto tri odvážne žienky dokážu vám s tým pomôcť. Nie osobne, ale prostredníctvom svojich sladkých sŕdc.

Všetko má svoje prirodzené dôvody a inak to nebolo ani v prípade „Porníkov“. Dôvodom, prečo sa dlhoročné kamarátky rozhodli pre mierne provokatívne slovné vyjadrenia, je doba klamstiev, ktorá je, žiaľ, aktuálna. Naopak, ich srdcia majú pomenovať veci tak, ako naozaj sú. Nechcú uraziť, len vtipným spôsobom a na rovinu povedať, čo má človek na srdci. Akékoľvek slová, ktoré sa objavia na „Porníkoch“, sú však vždy myslené z lásky. Veď predsa sú zachytené na sladkom medovníkom srdiečku a aj samotné žienky sa netaja tým, že svoju prácu robia s obrovskou láskou a oduševnením. Adriána, Zdenka aj Romana sú veselé kôpky a Dobrým novinám prezradili viac o svojich dobrôtkach a aj to, čo je pre ne naozaj najdôležitejšie.

Foto: Archív Porníky

Tak na začiatok sa predstavte našim čitateľom a prezraďte nám, kto priniesol do vašej partie troch kamarátok nápad s výrobou netradičných perníkov?

Sme tri kamarátky Zdenka, Aďka a Romi. Poznáme sa od strednej školy, bude to už teda viac ako 10 rokov a máme rovnaký typ humoru. Porníky vznikli nejak prirodzene, na jednej spoločnej akcii – na festivale, kde sme tak trochu všetko naokolo „hejtovali“. Vtedy nám do cesty vbehli stánky s presladenými nápismi na perníkoch. Pri pohľade na ne nám v hlave skrslo, že treba hovoriť pravdu, a možno aj niekedy veci na rovinu. Našli sme dieru v systéme a pustili sme sa do našich štipľavých Porníkov.

Značka Porníky teda vznikla vďaka trom odvážnym dámam. Nebáli ste sa však toho, že keď budete tri, budú medzi vami nezhody? Podelili ste si nejakým spôsobom prácu na spoločnom biznise, aby neprišlo k zvadám?

Prvá vec, na ktorej sme sa zhodli, bolo, že naše kamarátstvo je pre nás najdôležitejšie. Preto všetky veci preberáme spolu a ak by malo dôjsť k nejakému väčšiemu rozporu, všetky tie „Porníkové koláče“ radšej pojeme, ako keby nám mali ohroziť priateľstvo. Úlohy sme si rozdeľovali postupne, s pribúdaním práce. Zdenka sa momentálne stará prevažne o grafiku a fotografiu, Romi rieši administratívu a PR a Aďa sa stará o objednávky a sklad. Nápisy a nové nápady však vždy riešime spolu a pracujeme ako tím.

Foto: Archív Porníky

Spomenuli sme už netradičné perníky. Prečo ste sa pustili na takúto, dá sa povedať, odvážnu cestu? Nebáli ste sa toho, že Slováci sú stále konzervatívnejší národ ako možno ľudia v zahraničí?

Keďže každá z nás už žila nejaký ten čas v zahraničí, vedeli sme, že odvážne veci idú na odbyt. Áno, je síce pravda, že Slovensko je konzervatívnejšie, ale nemôžeme stále čakať, kým sa ľudia rozhýbu. Tak sme im k tomu rozhýbaniu prispeli samé. Naše Porníky sú síce odvážne, ale keď sme to začali robiť zistili, sme, že sa Slovensko posúva dopredu. Svedčí to aj o tom, že o nás médiá začali hovoriť a oslovovať nás na spoluprácu. S každou novou várkou máme nové nápisy a samé vidíme, že začíname oslovovať čoraz širšiu časť našej spoločnosti.

Nápisy ako „Ľúbim ťa, Milujem ťa, Mojej láske a pod.“ sú krásne, no nájdeme ich naozaj všade. Tie vaše medovníkové srdcia však zdobia odvážne, úsmevné a mnohokrát štipľavé slovíčka. Kam chodíte na nápady a koľko trvá, kým zvážite, že „toto je to pravé a chceme to“?

Pre nápady na názvy na Porníky nemusíme chodiť ďaleko, pretože sa rodia doslova samé. Hlavným zdrojom inšpirácie sú rôzne situácie, ktoré v našich životoch zažívame. Veľa nápisov preto vzniká úplne spontánne. Samozrejme, čerpáme aj zo životov našich blízkych, priateľov a veľa tipov dostávame aj od našich zákazníkov. Máme vytvorenú veľkú excelovskú tabuľku, kde si všetky nápisy zapisujeme a postupne z nich neskôr čerpáme. Vždy, keď tú tabuľku otvoríme, musíme sa smiať, pretože tam nájdeme naozaj všeličo. Samozrejme, “nad tým pravým nápisom” aj spoločne chvíľu pouvažujeme. Tie ostatné “pikantnejšie” názvy zatiaľ nechávame uložené v tabuľke na neskôr.

Foto: Archív Porníky

Aké boli reakcie ľudí? Vedia sa ľudia povzniesť a brať aj nápisy na vašich medovníkových srdciach s nadhľadom alebo sa stretávate aj s kritikou a nepochopením?

Pri našom type produktu je sledovať reakcie ľudí asi to najlepšie a najzábavnejšie. Sme nadšené, keď vidíme, že sa naše Porníky ľuďom páčia. Uvedomujeme si však, že naše perníky nie sú úplne tradičné, preto sme už na začiatku počítali aj s kritikou. Nepochopenie prichádza najmä od ľudí starších ročníkov. Myslíme si, že je nemožné pozitívne osloviť úplne všetkých, preto sa veľmi nad tým nezamýšľame a nad pohoršenými pohľadmi a povzdychmi sa radšej zasmejeme.

Ktoré z vašich sŕdc sú u ľudí tie najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie?

Je to veľmi rôzne. Niekedy vytvoríme Porník, o ktorom si myslíme, že nie je úplne ten naj, zrazu „BUM“ a za pár dní je vypredaný. Overenými klasikami sú však Porníky „Za sex“ a „Ty krava“, momentálne si naši zákazníci obľúbili aj Porník „Lepšiu nenájdeš“. S určitosťou vieme povedať, že najvyhľadávanejšie sú Porníky strednej veľkosti.

Foto: Archví Porníky

Prejdime teraz na kvalitu. Pečiete medovníky samé alebo vám niekto pomáha? Dbáte na to, aby boli srdcia čerstvé a vždy vyrobené z kvalitných produktov? Držíte sa nejakého konkrétneho receptu (napr. rodinného receptu jednej z vás)?

Naše perníky môžu byť síce zábavným darčekom, ale ide, samozrejme, aj o potravinu. Chceme, aby Porníky našim zákazníkom nezapadli niekde na poličke prachom (tak ako to často býva), ale aby si na nich aj poriadne pochutnali. Preto už od začiatku spolupracujeme s tradičnou rodinnou pekárňou a používame rokmi overenú receptúru. A, pravdaže, srdiečka sú vždy čerstvé, pretože väčšinou idú rovno z pekárne k zákazníkovi.

Po upečení nasleduje ozdobovanie. Mohli by ste čitateľom Dobrých novín prezradiť niečo aj z tohto súdka?

Porníky sú paródia na klasické perníky. Preto sme vychádzali z takého typického a osvedčeného tvaru srdca. Zároveň sme chceli zachovať aj niektoré z tradičných foriem zdobenia perníkov. Sme hrdé na to, že naše perníky sú zdobené profesionálne, vždy vyučenými cukrárkami. Na výrobu každého Porníka vždy tiež dohliadame naším kritickým okom, aby zákazníci dostali do rúk jedine stopercentný produkt.

Foto: Facebook/Porniky

Na záver by ste nám mohli prezradiť, kde si záujemcovia môžu zakúpiť vaše sladké odkazy? A načo sa môžu v budúcnosti tešiť?

Celú našu ponuku nájdete na našej webovej stránke www.porniky.sk, kde si môžete naše výrobky objednať online alebo nám poslať správu, ak máte špecifické požiadavky. Pokiaľ je to v našich silách, snažíme sa vyhovieť každému. Potešíme sa tiež každej správe alebo reakcii na našom Instagrame alebo Facebooku. Všetkým, čo nás sledujú na sociálnych sieťach, dáme tiež včas vedieť, na akých trhoch a akciách sa objavíme. Stále toho chystáme mnoho, no z najaktuálnejších noviniek môžeme prezradiť, že pikantné nápisy už neuvidíte len na perníkovom srdci.