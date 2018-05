TASR

Dnes o 09:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Európsky pohár klubov v atletike: Triumfovali Portugalsko a Turecko

Od slovenských klubov sa veľa neočakávalo.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Birmingham 28. mája (TASR) - V elitnej A-kategórii Európskeho pohára klubov v atletike sa v Birminghame na Alexander štadióne radovali z prvenstiev ženy Sportingu Clube de Portugal a muži tureckého klubu Enka SC Istanbul. Slovenské tímy sa nepresadili a zhodne skončili na posledných miestach, 10. muži Slávie UK Bratislava a 10. ženy AK Spartaka Dubnica nad Váhom.

Vlani sa A-kategória EP klubov neuskutočnila, na príčine bola v tureckom Mersine obava o bezpečnosť. Teraz to bol boj až do poslednej disciplíny, štafiet na 4x400 m, keď napokon ženy Sportingu Clube de Portugal zvíťazili v konečnom súčte o dva body a muži Enka SC Istanbul o 4,5 b.

Od slovenských klubov sa veľa neočakávalo. Najviac bodovali za UK Bratislava Jakub Bottlík na 400 m prek. so 6 b časom 54,13, s piatimi Šimon Bujna na stovke (10,70), dvojstovke (21,82) i štafeta na 4x100 m (41,80). Medzi ženami najvýraznejšie do bodového súčtu prispeli Andrea Urbanová, na 400 m prek. so šiestimi (61,39), šesť bodov vybojovala aj Zuzana Ďurkechová v trojskoku (12,48), päť guliarka Jana Kárníková (14,65).