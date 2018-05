TASR

Dnes o 09:38 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Götzise bola Vadlejchová v sedemboji tesne za slovenským rekordom

Vadlejchová v sezónnej premiére dosť stratila v skoku do výšky so 174 cm.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Götzis 27. mája (TASR) - Len tesne zaostala v sedemboji Lucia Vadlejchová na Hypomeetingu v rakúskom Götzise za slovenským rekordom. Dosiahla 6057 bodov a na prekonanie svojej rekordnej méty z vlaňajška (6103) jej chýbalo 47 bodov. Skončila na 15. mieste, keď zvíťazila olympijská víťazka a majsterka sveta Nafissatou Thiamová z Belgicka vo svetovom výkone roka 6806 bodov pred Kubánkou Yargelis Rodrígezovou 6742 a Erikou Bougardovou z USA 6725.

Vadlejchová v sezónnej premiére dosť stratila v skoku do výšky so 174 cm, na dvojstovke s 24,67 s a v hode oštepom so 42,58 m. Naopak, veľa získala vo vrhu guľou po výkone 12,17 m. Malá šanca zostávala ešte v záverečnej disciplíne behu na 800 m, to by si však musela utvoriť osobné maximum, na ktoré jej časom 2:12,97 min dosť chýbalo. V konečnom súčte dosiahla aspoň svoj druhý najlepší sedembojársky výkon v kariére.